揭壯世代疑點 張育萌：吳春城恐涉犯這2罪

前民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/26 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身陷圖利爭議的前民眾黨立委吳春城，25日突然宣布請辭立委，對此世代共好協會理事長張育萌表示，2月20日，「壯世代協會」終於召開第一屆第六次理監事會，但以2023年3月22日「召開第一屆第三次理監事會議」來算，第六次會議應該在2024年9月22日以前開完，所以吳春城要承認壯世代協會違反《人民團體法》，還是你們直接寫假資料報內政部？這是「偽造文書罪」和「使公務人員登載不實罪」。

張育萌在臉書PO文表示， 吳春城年前閃辭壯世代理事長後，上禮拜四（2月20日），「壯世代協會」終於召開第一屆第六次理監事會，好奇怪，吳春城自己在2023年3月22日發文說「今天召開第一屆第三次理監事會議」，還喜滋滋報告說「理事長代表協會演講逾50場，接受媒體訪問約40次，直接影響聽眾2000名，間接影響不知凡幾」。根據《人民團體法》規定，「社會團體理事會、監事會，每六個月至少舉行會議一次」，這已經給得比普通人民團體更大的期間寬限（人民團體是每三個月舉行會議一次）。

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張育萌指出，2023年3月22日開第三次會議的話，就算在那之後，每次都拖到最後期限（六個月）才開會，第六次會議也都應該在去年（2024年）9月22日開完。上個禮拜怎麼會是第六次會議呢？如果根本沒定期開會，這兩年內政部都沒發函提醒壯世代協會？會搞到現在，還以為自己要開第六次會？

張育萌續指，就兩條路啦。吳春城（前）委員，你要承認壯世代協會違反《人民團體法》，還是你們直接寫假資料報內政部？這是「偽造文書罪」和「使公務人員登載不實罪」哦，吳春城當了一年立委，還沒學會「法律」兩個字怎麼寫。

張育萌補充，吳春城可能會裝傻，又因為他公務繁忙，無法顧及壯世代協會，但事實是吳春城還在當立委、壯世代協會理事長還沒改選的10天前（2月15日），壯世代協會還有時間執行嘉義市政府的標案，吳春城委員這麼忙，「114年度樂齡勇壯城旗艦計畫之全嘉都是作家」（得標金額100萬）是誰執行的？

張育萌直言，整個民眾黨沒人能回答這一坨爛帳，陷入集體瘋狂，黃國昌假裝慰留，批評民進黨好可怕；遞補的劉書彬還說，佩服吳春城在短短一年內完成壯世代立法，黃國昌主席，如果沒辦法回答問題，不如學柯主席對鏡頭喊「壯世代加油！」就好。

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