京華城容積弊案傳喚2被告 吳順民不認罪

台北地院審理京華城容積等弊案，1日傳喚國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民（圖）出庭。（記者塗建榮攝）

2025/04/01 10:18

首次上稿 08:44

更新時間 10:18（更新：吳順民不認罪）

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今上午9點半起傳喚國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民、台北市前副市長彭振聲2人到庭，進行準備程序，吳順民到庭表示不認罪。

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吳順民被控與應曉薇於2020年至2021年間，要求北市府將京華城陳情案，送入都市計畫委員會研議，並濫用議員權力介入行政權的核心事項，當都發局、都委會基層公務員認為京華城申請都市更新20%容積率獎勵案的適法性有問題時，沈、吳陸續拜託彭振聲「放水」幫忙京華城案。

北檢指控，應、吳以打電話或當面責罵公務員、對不配合的公務員大量索資等，造成公務員的工作負荷及心理壓力，濫權干涉公務員行使職權，沈慶京於過程中行賄應4500萬元、吳123萬餘元。

沈慶京於京華城案通過後，為了加速市府核發建照，持續行賄應曉薇150萬元、吳順民55萬元，2人亦護航鼎越取得建照。合計應曉薇共收賄5250萬元，吳順民收賄363萬餘元。

檢方建議法官對吳順民量處適當之刑，對應曉薇求刑16年6月。

彭振聲則於1月23日已進行過首度準備程序庭，當時他維持認罪答辯，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供」，承認起訴書中關於他的所有事實，及其涉犯的「主管監督事項圖利罪」罪名，檢察官也確認維持起訴意見，建議法官對偵查中即已自白認罪的彭振聲量刑6年，並減刑為3年。

台北市前副市長彭振聲。（資料照）

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