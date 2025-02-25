巴拉圭辦肉品推廣會 外交部次長陳明祺：盼促成巴國豬肉進口零關稅

巴拉圭駐台大使費卡洛（左二）與外交部次長陳明祺（中）一同出席巴拉圭肉品推廣晚會／（記者田裕華攝）

2025/02/25 22:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴拉圭駐台大使館今晚（25日）舉辦「巴拉圭肉品推廣晚會」，外交部次長陳明祺受邀致詞說，台灣的行政與立法部門都在努力推動降低巴拉圭豬肉進口的關稅，目標是讓巴拉圭成為首個享有豬肉進口零關稅的國家。

陳明祺致詞說，台灣與巴拉圭有長期且強健的友誼，並在農業科技、食物安全、市場開發等領域密切合作。

請繼續往下閱讀...

陳明祺也指出，台灣是巴拉圭豬肉最大的出口市場，有多達88％的巴拉圭豬肉出口至台灣，巴拉圭也是台灣第二大的冷凍牛肉進口國，證明了台灣消費者對巴拉圭肉品的信心。

陳明祺說，台灣的行政與立法部門皆在努力推動降低巴拉圭豬肉進口的關稅，目標是讓巴拉圭成為首個享有豬肉進口零關稅的國家，此舉將進一步強化台巴雙邊貿易，並為巴拉圭創造逾2萬5000個就業機會。

巴拉圭駐台大使館說，巴拉圭與台灣的長期友誼與戰略聯盟透過商業往來的增加不斷強化，巴拉圭2024年向台灣出口逾3萬5000噸、價值逾2億美元的牛肉與牛雜，以及9000噸、價值約3000萬美元的豬肉。

巴拉圭駐台大使館指出，在試圖拓展亞洲市場的同時，巴拉圭也自我定位為台灣的戰略商業與政治夥伴，並擴大與南韓、日本、東南亞國家等地的貿易關係；巴拉圭政府與私部門領導人頻繁訪台，更是進一步凸顯巴拉圭肉品出口增長的重要性，也強化促進雙邊貿易的承諾。

巴拉圭駐台大使館舉辦「巴拉圭肉品推廣晚會」，外交部次長陳明祺（中）出席。（記者田裕華攝）

外交部次長陳明祺致詞。（記者田裕華攝）

巴拉圭駐台大使館舉辦「巴拉圭肉品推廣晚會」，外交部次長陳明祺（中）出席，與貴賓合影。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法