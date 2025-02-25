PO清大資料轟翁曉玲造謠 翁達瑞還原歷史：抹黑曹興誠捐款賴帳

立委翁曉玲近日質疑曹興誠履行要捐款1500萬給清大的承諾，翁達瑞整理過去清大發布過的資料，以及媒體相關報導，他質疑在曹董投入大罷免之後，翁曉玲突然跳出來質疑曹董的誠信，並指「如果曹董賴帳，為何（過去的）清大反而對此事讚譽有加？」（資料照，清大提供）

2025/02/25 11:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人的企業家曹興誠近日頻遭藍營攻擊，國民黨立委翁曉玲近日質疑曹未履行要捐款1500萬給清大的承諾，後續卻被打臉過去的清大校長就曾表示有收到捐款。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今也整理過去清大發布過的資料，以及媒體相關報導，他質疑在曹董投入大罷免之後，翁曉玲突然跳出來質疑曹董的誠信，並指「如果曹董賴帳，為何（過去的）清大反而對此事讚譽有加？」他也強調，「事關沈君山先生的清譽，清大高層有義務說清楚、講明白」、「對翁曉玲無端造謠，毀損校譽與他人名節，清大也必須處置！」

翁達瑞在臉書發文指出，有關曹董給清大的捐款，他找到最早的資料出現於2011年6月3日，是清大前校長陳力俊的講稿，當時陳表示「曹董在清華最膾炙人口的一件事，應是1996年與沈君山前校長圍棋大賽。是役曹軍大敗，為清華大學贏得一千五百萬捐款。關於這盤棋另有一說：『曹董知道清華需要這筆經費，所以多輸了幾子。』不論如何，清華都很感謝。剛才曹董告訴我說竟然有人曾聲稱他未兌現諾言，我在此也順便正式代為澄清，清華大學確實收訖捐款無誤，以了此公案。」

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翁達瑞指出，在2018年10月1日，清華大學媒體報導網頁有轉貼聯合報的一則新聞，內容提及「沈君山還曾以高超棋藝，為清華款千萬，1995年以工商界領袖為主體的『清華之友』在清華商談為學校募款事宜，與會的聯電董事長曹興誠向沈校長挑戰下棋，約定一個子1萬元。校長起先以為1萬元是台幣，後來才弄清楚『一子一萬』是美金計價，最後為清華募得台幣1千5百萬，蔚為美談。」

翁達瑞表示，國立清華大學校友中心也有一篇悼念沈君山的文章，發表在沈君山於2018年過世後，悼念文也有列出沈君山的年表，在1995年也有「與當時的聯電董事長曹興誠下棋募款，最後為清華募得台幣1500萬元」的陳述。

另外在2019年12月27日，清華大學圖書館也有一篇貼文，內容也提到「⋯⋯在一場談話主題為替學校募款的聚會中，曹董事長向沈校長挑戰下棋，並提出赢一子一萬（美金）的獎賞。最後沈校長贏了50子，共計50萬美元，曹董事長直接把『匯率』訂為30比1，捐了台幣一千五百萬元給清華大學。」

至於媒體報導方面，最早的媒體報導來自曾任聯合報社長的張作錦，時間在2011年5月12日，內容也提及沈君山募款、曹興誠捐新台幣一千五百萬元等內容。在沈君山過世後，中央社發了一篇沈君山過世的新聞，之後也被其他媒體轉載，遠見雜誌也有一篇類似報導，內容也都有提及此事。

翁達瑞指出，「我提供了四則清大的內部資料，以及六則媒體報道，全都證明曹興誠捐了錢，而且還傳為美談。真相是：曹董承諾捐款，錢也拿出來了，也獲得校方證實，也得到媒體的好評」。

翁達瑞質疑，「捐錢的事情發生在1996。事情幾乎過了三十年，都沒有人出面指控曹董賴帳。在曹董投入大罷免之後，翁曉玲突然跳出來質疑曹董的誠信。原因何在，不說自明」。

翁達瑞指出，「如果曹董賴帳，為何沈君山去世前沒有處理？如果曹董賴帳，為何媒體紛紛報導，沒人出面否認？如果曹董賴帳，為何清大反而對此事讚譽有加？」，他也諷刺翁曉玲，「為何曹董賴帳要輪到一個不懂憲法的萬年副教授出面揭發？最不堪的是『清大方面』證實沒收到錢，但沒人知道『清大方面』的身分」。

翁達瑞也提到，清大跳出來指稱沒收到錢之後，曹興誠也開口了，證實使用支票捐款，直接交給沈君山，且從未過問這筆錢的用途去處。對此翁達瑞表示「沈君山已經過世，死無對證，但曹董的說法與清大內部資料和媒體報導相符。翁曉玲與清大方面的說法與上述資料衝突，唯一的可能是沈君山私吞了這筆錢」、「事關沈君山先生的清譽，清大高層有義務說清楚、講明白，還給沈君山與曹興誠清白。對翁曉玲無端造謠，毀損校譽與他人名節，清大也必須處置！」

翁達瑞也質疑，「兩年前台大介入選舉，栽贓林智堅論文抄襲。兩年後，清大介入罷免，抹黑曹興誠捐款賴帳」，他質疑「這是一個有系統的抹黑計劃，目的在毀滅曹董的人格」，並砲轟「台大栽贓抄襲、清大抹黑賴帳，目的都在左右選舉與罷免的民主盛會。在民主開放的今天，台大與清大皆是台灣高教體系的恥辱！」

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