罷免林沛祥 民進黨基市黨部開放黨公職設連署書代收站

基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃到中選會送罷免市議員鄭文婷提議書。（紀文荃提供）

2025/02/19 19:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免藍綠開戰！親國民黨的基隆市公共事務學會到中選會送出罷免民進黨議員張之豪與鄭文婷提議書，民進黨基隆市黨部反制國民黨仇恨動員，決定開放民進黨所有黨公職設立罷免國民黨立委林沛祥連署書的代收站，希望看不下去國民黨惡劣行徑的民眾一同加入連署書代收站行列。

基隆市公共事務學會發動罷免基隆4位民進黨議員，繼18日到中選會送出安樂區議員張之豪提議書，今天下午也送了仁愛區議員鄭文婷的提議書，領銜人是基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃。

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鄭文婷說，這跟本就是國民黨「假公民、真黨工」的仇恨動員，昨天前往中選會送件罷免張之豪的是國民黨安樂區黨部主任游正義，今天去中選會送件的是國民黨仁愛區黨部主任紀文荃，也是2022年仁愛區市議員落選人，面對這樣的政治操作，鄭文婷說會繼續專注市政、勇敢面對。

她說，自從擔任市議員以來，始終站在第一線，推動市政建設、監督市府施政、為市民發聲。政治不該只是鬥爭，而是要真正解決市民的問題。她相信市民的眼睛是雪亮的，也相信基隆需要的是積極做事的人，而不是浪費資源的惡意攻擊，更不是玩兩面手法，人前說要放下仇恨、拒絕惡霸，然後卻拿刀亂捅，傷害無辜。

民進黨基隆市黨部也宣布，針對公民團體罷免林沛祥案，將開放民進黨所有黨公職設立罷免連署書的代收站。對國民黨側翼送件罷免民進黨議員連署書，可能虛偽造假，涉及侵犯個資法與偽造文書，黨部也將組成律師團，依照相關規定進行後續查核「抓鬼」作業。

基隆市民進黨議員鄭文婷也遭提議罷免，她表示面會勇敢對政治鬥爭。（記者盧賢秀攝）

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