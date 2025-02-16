為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曾執言聯大2758號決議不涉台 英國友台下議員柴萍恩訪台

    英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（左四）15日率跨黨派議員訪台，外交部歐洲司司長黃鈞耀（右三）接機。（外交部提供）

    英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（左四）15日率跨黨派議員訪台，外交部歐洲司司長黃鈞耀（右三）接機。（外交部提供）

    2025/02/16 13:35

    〔記者黃靖媗／台北報導〕英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（Sarah Champion MP）昨（15）日至22日率跨黨派議員共7人訪台。外交部表示，訪團除了將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文之外，也將參訪國家太空中心，與亞洲無人機AI創新應用研發中心。

    外交部指出，訪團成員包括上議員浦維司勛爵（Lord Purvis of Tweed）及下議員史班瑟（Ben Spencer MP）、楊緣（Yuan Yang MP）、杜麗茉（Helena Dollimore MP）、羅諾雅（Noah Law MP）與黎德（David Reed MP）等。

    外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德，接受國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍款宴，並拜會前總統蔡英文、立法院副院長江啟臣、環境部長彭啟明等，就我國政經情勢、台英雙邊關係及區域安全等議題交換意見。此外，訪團將赴新竹及嘉義，分別參訪國家太空中心及亞洲無人機AI創新應用研發中心。

    外交部說明，柴萍恩是我國在英國國會的堅實友人，長期籲請英國各界關注台海和平與穩定，英國下議院去年11月就「台灣的國際地位」動議案進行辯論時，柴恩萍為我執言，強調聯大第2758號決議未提及台灣，也沒有排除台灣參與聯合國等國際體系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播