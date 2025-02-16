曾執言聯大2758號決議不涉台 英國友台下議員柴萍恩訪台

英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（左四）15日率跨黨派議員訪台，外交部歐洲司司長黃鈞耀（右三）接機。（外交部提供）

2025/02/16 13:35

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（Sarah Champion MP）昨（15）日至22日率跨黨派議員共7人訪台。外交部表示，訪團除了將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文之外，也將參訪國家太空中心，與亞洲無人機AI創新應用研發中心。

外交部指出，訪團成員包括上議員浦維司勛爵（Lord Purvis of Tweed）及下議員史班瑟（Ben Spencer MP）、楊緣（Yuan Yang MP）、杜麗茉（Helena Dollimore MP）、羅諾雅（Noah Law MP）與黎德（David Reed MP）等。

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外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德，接受國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍款宴，並拜會前總統蔡英文、立法院副院長江啟臣、環境部長彭啟明等，就我國政經情勢、台英雙邊關係及區域安全等議題交換意見。此外，訪團將赴新竹及嘉義，分別參訪國家太空中心及亞洲無人機AI創新應用研發中心。

外交部說明，柴萍恩是我國在英國國會的堅實友人，長期籲請英國各界關注台海和平與穩定，英國下議院去年11月就「台灣的國際地位」動議案進行辯論時，柴恩萍為我執言，強調聯大第2758號決議未提及台灣，也沒有排除台灣參與聯合國等國際體系。

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