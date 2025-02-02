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    罷免葉元之連署達一階段安全目標 「大刪元」團隊明向中選會送件

    罷免板橋東區立委葉元之的「板橋大刪元」團隊今天公告，一階安全目標8484份不僅完成，截至2月1日，已收1萬1088份，明天（3日）送件。（圖擷自板橋大刪元官方Line）

    罷免板橋東區立委葉元之的「板橋大刪元」團隊今天公告，一階安全目標8484份不僅完成，截至2月1日，已收1萬1088份，明天（3日）送件。（圖擷自板橋大刪元官方Line）

    2025/02/02 15:28

    〔記者董冠怡／新北報導〕罷免板橋東區立委葉元之的「板橋大刪元」團隊，去年12月28日在葉元之生日當天送上「賀禮」，宣布連署達到最低門檻2332份，團隊今（2）日公告，截至1日已收到1萬1088份連署，第一階段安全目標8484份已達標，明天（3日）送件。對此葉元之回應，以後的立委，是否只要不是民進黨當選，都要選兩次？

    「板橋大刪元」團隊表示，團隊明（3）日送件後，中選會將於25日內完成查對，符合條件者，10日內領取第二階段連署名冊，也因二階僅有60天連署期，需要先行做準備；第二階段目標4萬份，2月3日後只收取同意書，以便日後簡訊通知簽署二階段連署。

    「板橋大刪元」團隊提到，二階開始時間可至官方平台（line OA、threads、IG、FB社團）查詢，同時也請留意簡訊，屆時團隊將聯繫前往簽署連署書。

    葉元之回應，從他剛當選立委沒多久，這群人就開始推動罷免，為了民進黨特定政治人物的野心，擾亂社會大眾，使得板橋陷入對立跟紛亂，中間選民不會認同。從第一次立法委員全面改選至今超過30年，很難想像民主制度會被民進黨玩弄成這樣，以後立委是否只要不是民進黨當選，都要選兩次？

    葉元之表示，他上任後每日兢兢業業，致力縮短教育政策與教學現場落差，提出多項福國利民的法案，以及推動泰山板橋輕軌、浮洲污水下水道、爭取活動中心、廢棄國有土地活化、電線桿地下化等地方建設。他批評，民進黨刻意造謠抹黑、擴大仇恨、散佈謠言，希望大家明辨是非。

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