大罷免時代來臨 李彥秀、徐巧芯、王鴻薇已達第一階段門檻

國民黨立委李彥秀罷免已達第一階段連署門檻。（資料照）

2025/02/01 14:51

首次上稿 14:02

更新時間 14:51

〔記者蔡思培／台北報導〕立委大罷免時代來臨，春節期間台北市各罷免團體都積極進行連署，力拚年後送件罷免。罷免國民黨立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇的公民團體都指出，響應罷免人數已突破第一階段門檻，預計2月初就會送件罷免。罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體則持續收件中。

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依現行公職人員選舉罷免法所定罷免門檻，罷免案第一階段（提議），提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；罷免案第二階段（連署），連署人人數要是原選舉區選舉人總數10%以上；罷免案第三階段（投票），要有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

「港湖除銹」團隊楊先生說，罷免立委李彥秀第一階段罷免門檻約需3180份，目前已獲得2.3萬人連署，且連署者持續增加中。團隊表示，第一階段門檻去年底就達標，但二階段罷免時間有限，仍會持續舉辦連署，目標是獲得5萬份連署，接下來內湖、松山饒河街都會設有連署站，近期將送件罷免。

罷免國民黨立委王鴻薇的「山除薇害」團隊指出，第一階段門檻約為2740份，去年已有1.5萬人連署，且團隊春節期間也沒有休息，初一至初三每天都有近千人連署，民眾參與相當踴躍。「山除薇害」預計下週一開工日送件罷免，後續也會與其他公民團體舉辦聯名罷免活動，繼續衝高第二階段連署人次。

罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」團隊指出，第一階段門檻約為3000份，目前收到1萬多份連署已達標。「剷除黑芯」也與松山信義區店家合作，提供連署書收件，接下來還會增加站點擴大連署，預計2月7日前送件。

罷免國民黨立委賴士葆「文山退葆」今天也將在捷運動物園站、景美商圈舉辦連署。罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」今天則在永康公園進行連署。

罷免民進黨立委吳沛憶「蟾蜍剋星」發起人滿志剛指，罷免第一階段需要2300份，數據仍在統計中，但第一階段門檻應可達到，接下來會拚第二階段連署人數。他也指，今天在國光市場、雙和市場、龍山寺、台灣省城隍廟四點設點連署，開工後連署站週末仍會開放，平常日也會與店家合作擺放連署蒐集處，並在網路開放下載連署書。

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任說，第一階段罷免門檻約需要2700份，目前意向書已經蒐集到3000份，接下來也會到市場進行流動連署，這2天有機會達到第一階段送件門檻。

罷免立委王鴻薇參與者也已達第一階段門檻。（圖由「山除薇害」提供）

罷免立委李彥秀已獲2.3萬人連署。（圖由「港湖除銹」提供）

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