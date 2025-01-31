賴總統西螺福興宮發福袋 舉身旁謝金河為例化身打詐大使

賴清德總統在西螺福興宮化身打詐打使，呼籲民眾不要相信陌生人網路投資邀約。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/31 16:44

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕總統賴清德今天下午到雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟發放福袋紅包，民眾大排長龍排隊領取，賴總統則化身打詐大使呼籲民眾，千萬別相信網路陌生人的投資邀約。

賴清德總統今天下午2點多抵達西螺福興宮，排在領取福袋隊伍最前面第一位、來自崙背鄉的李先生表示，他不到12點就來排隊，就是希望能分享總統的好運勢。

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賴清德總統先由立委劉建國、西螺福興宮董事長楊文鐘、財信傳媒董事長謝金河、西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、縣議員蔡孟真、江文登等人陪同入廟參拜西螺太平媽祖，並贈送「澤霈遐方」匾額，舉行揭匾儀式。

賴清德總統在發放福袋前先化身打詐大使，他表示，台灣平均一天就發生逾500件詐騙案件，被騙金額達4至6億元，已成了國安問題，其中最多的是投資詐騙，只要不認識的人要報好康賺錢千萬要注意，以謝金河為例，更是經常被冒用身份做詐騙。

賴總統表示，還有一件國際重要事件就是包括中國、俄羅斯、北韓等極權國家開始集結聯手跟民主陣營對抗，且中國併吞台灣的企圖從沒有改變，甚至用金錢引誘台灣人並進行大規模統戰，大家務必要提高警覺，團結守護台灣。

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賴清德總統在西螺福興宮發放新春福袋。（記者鄭旭凱攝）

賴清德總統前往雲林縣西螺福興宮走春拜年。（記者鄭旭凱攝）

賴清德總統贈送福興宮「澤霈遐方」匾額，舉行揭匾儀式。 （記者鄭旭凱攝）

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