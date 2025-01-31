藍白政治人物齊向中國官媒拜年 李忠憲批：誰在染紅黃國昌？

民眾黨代理黨主席黃國昌近日為中評社題新春賀辭，祝所有讀者「新年快樂，蛇年行大運」。（擷取自中國評論通訊社）

2025/01/31 14:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大年初一（1月29日），國民黨及民眾黨多名政治人物透過中國官媒《中國評論通訊社》向讀者拜年，其中包括民眾黨代理主席黃國昌。對此，成功大學教授李忠憲批評，這種舉動帶有濃厚的統戰意味，並反問「到底是誰在染紅黃國昌啊？」

李忠憲今（31）日在臉書發文表示，中國評論通訊社安排多位台灣藍白陣營的政治人物向中評社讀者拜年，包括國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、花蓮縣長徐榛蔚、新竹縣長楊文科、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華和無黨籍苗栗縣長鍾東錦等縣市首長，以及國民黨主席朱立倫和民眾黨代理主席、立法委員黃國昌。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，藍白陣營的政治人物的拜年行為，等同於向中國人民拜年，認為此舉對台統戰意味濃厚。他特別點出黃國昌也接受中評社邀請，反問「黃國昌為什麼要做這種動作？是誰叫他做這種動作？到底是誰在染紅黃國昌啊？你們說說看啊！」

貼文一出隨即引發熱議，網友們紛紛留言回應，「當然是他們自己把紅衣穿上去的，還高興得很！最怪的是：他們卻指責說出他們穿著紅衣事實的群眾，談他們在抹紅！」、「原來是紅國昌」、「共匪名單一覽無遺」、「反紅媒變成挺正紅媒」、「還有人向敵人拜年？莫名其妙。在統戰策略運用的時候，對中共而言這些人算是『朋友』，利用完了就是垃圾，全是壞份子，自欺欺人莫此為甚」。

除了黃國昌，國民黨多名政治人物也向中評社讀者拜年。（擷取自李忠憲臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法