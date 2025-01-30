賴清德桃園發福袋賀新春 中壢仁海宮加碼200元發財金

賴清德總統（左5）等人前往桃園市中壢仁海宮參香祈福。（記者李容萍攝）

2025/01/30 19:33

〔記者李容萍／桃園報導〕今天大年初二，賴清德總統下午4點30分至桃園市中壢仁海宮參香，主持致贈廟方「覃恩廣溥」賀匾揭牌儀式，賴清德全程雖未致詞，仍親切向在場信眾揮手致意，更準備象徵吉祥如意的新春福袋發送給鄉親拜年，讓現場鄉親都很開心。

領取福袋的民眾近午從廟前排至500公尺外的元化路，賴清德揭匾後隨即站在排隊人潮入口秒發福袋，熱情鄉親見到總統本尊也大喊「Team Taiwan」、「台灣尚勇」表示支持。

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中壢仁海宮董事長王介禧表示，今年適逢歡慶建宮200週年，廟方印製內有200元現鈔的發財金祝信眾發大財，除邀桃園市長張善政於大年初一上午現場發送福袋、發財金，今天大年初二賴清德總統蒞廟參香也發送福袋和發財金，總計2天限量發出近萬個發財金，建宮200週年系列活動將陸續推出，歡迎信眾共沐「中壢媽」的神恩。

包括國策顧問范振修、立法委員王義川、林月琴、郭昱晴、前立委鄭運鵬等人陪同賴總統中壢仁海宮走春拜年行程。

賴清德總統（左）抵桃園市中壢仁海宮參香，現場發放鄉親新春福袋。（記者李容萍攝）

都拿到？賴清德總統（右）抵桃園市中壢仁海宮發放鄉親新春福袋，驅車離開前主動停留，逐一發送福袋給被擠在廟庭的鄉親。（記者李容萍攝）

賴清德總統（右）抵桃園市中壢仁海宮發放鄉親新春福袋，驅車離開前主動停留，逐一發送福袋給被擠在廟庭的鄉親。（記者李容萍攝）

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