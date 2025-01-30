楊梅電動車事故蔡正元扯「舔韓外交」 網友質疑卻被小編回嗆

前立委蔡正元。（資料照）

2025/01/30 14:39

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號楊梅休息站25日發生死亡車禍，倪姓男子駕駛電動自小客車撞上分隔島後起火，造成4死4傷悲劇。對此，前立委蔡正元在臉書批評，民進黨政府准許容易爆炸的「落伍韓國車」進口，卻拒絕「更先進的大陸電動車」，「根本就是草菅人命的舔韓外交」，引發網友留言質疑與小編回嗆。

蔡正元26日在臉書表示，「休息站的車速不可能快到那裡，卻還不幸發生電池爆炸」，不幸出重大車禍的韓國車在撞擊時直接撞破電池組，引發電池爆炸，明顯是電動車防撞設計不良，認為這款韓國車有2大問題。

請繼續往下閱讀...

蔡正元指出，第一，任何車種在設計時，都有強固正面的防撞設計，這款韓國電動車就是底盤高又沒有足夠的正面防撞功能，電池組才那麼容易被撞破；第二，這款車使用「三元鋰電池」，這款韓國電池是技術落伍的電池，遭撞破就很容易爆炸。

蔡正元批評，「民進黨政府准許進口落伍的韓國車，卻拒絕更先進的大陸電動車，根本就是草菅人命的舔韓外交」。

他嘆，這種明顯車輛設計不良的錯誤，在美國的話韓國車廠會被告到倒閉，在台灣的話，民進黨會說台灣人自己撞的。打個賭，僅管發生這麼重大車禍，民進黨政府也不敢得罪韓國，既不敢停止進口，也不敢勒令全面調回檢修。

蔡正元進一步稱，不過更沒用的是大陸政府，民進黨嚴禁大陸電動車大陸政府屁都不敢放一聲，連一句對等禁止台灣貨都不敢，大陸政府這麼沒用，當然會使民進黨更猖狂，反正台灣人的命不是命，誰會在意呢？

有網友在貼文下方質疑，「可以不要發這種誤導文」，被蔡正元臉書小編回嗆，「你這種無知的爛貨，沒有資格來這裡看文」；網友傻眼回覆，「原來代表委員的小編可以公然侮辱耶」，蔡正元臉書小編竟繼續謾罵，「你自己照鏡子」、「快去整型你的豬頭」、「過完年記得拿壓歲錢去整型豬頭」。

有網友打臉稱，「特斯拉也用三元鋰耶，鬼扯啥」，蔡正元臉書小編卻已讀亂回表示，「特斯拉的防撞規格比較高，但三元仍是落後產品」。

另有網友看不下去質疑，「虧你還博士，妥妥的腦子讀到傻了」，蔡正元臉書小編則不甘示弱大嗆「那像你唸CSU那種爛學校，舔美也就算了，還舔韓，舔到屁眼上，連腦漿都舔沒了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法