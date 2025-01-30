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    副總統蕭美琴嘉義發福袋 見小朋友貼心彎腰給祝福

    副總統蕭美琴到嘉義縣發放福袋。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴到嘉義縣發放福袋。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/30 12:39

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕副總統蕭美琴今天上午到嘉義縣新港奉天宮與水上璿宿上天宮參拜祈福、發放福袋，雖不開放拍照合影留念，但許多民眾右手從副總統手中拿過福袋，左手持手機記錄與副總統同框開心時刻，現場反應熱烈。

    蕭美琴大年初二上午9點半先到奉天宮，由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、奉天宮董事長何達煌等人陪同參拜祈福，接著到廟前拍團體照，隨後發福袋給民眾。由於排隊人潮眾多，廟方特別廣播無法和領福袋鄉親拍合照、握手、擊掌與簽名，不過主持人也提醒大家可以右手領取福袋，左手拿手機記錄這開心時刻。

    蕭美琴一面發放福袋，也一一祝福大家「新年快樂」，遇到小朋友或坐在嬰兒車的幼童，還貼心的彎下腰遞送福袋，場面溫馨。

    在奉天宮發放上千個福袋之後，蕭美琴一行人又馬不停蹄地趕往璿宿上天宮參拜祈福、發放福袋，排隊人龍幾乎見不到尾端，有的人稱已經排了一個多小時，就是想趕快從副總統手上拿到福袋。

    副總統蕭美琴到嘉義縣新港奉天宮參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴到嘉義縣新港奉天宮參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴在嘉義縣新港奉天宮前合影。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴在嘉義縣新港奉天宮前合影。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

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