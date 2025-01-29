代表綠營2026挑戰江啟臣？ 何欣純盼黨中央提早佈局

民進黨立委何欣純（前排右一）與蔡其昌（前排右二）陪同副總統蕭美琴（中）於台中市梧棲浩天宮發送幸福小紅包。（記者張軒哲攝）

2025/01/29 11:56

〔記者張軒哲／台中報導〕大年初一，許多政治人物展開新年寺廟走春行程，民進黨立委何欣純與蔡其昌今日上午陪同副總統蕭美琴發送幸福小紅包，何欣純受訪說，期待黨中央提早公布下屆台中市長參選人，才能提早佈局，推出最強的人選；至於蔡其昌受訪則表示，祝福何欣純心想事成。

2026縣市首長選戰佈局日漸受到各界關注，民進黨立委蔡其昌曾表示不選市長。過年前在節目專訪指出，目前他沒有思考任何接任總召或參選台中市長的問題。

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外界看好何欣純能代表綠營挑戰藍營呼聲頗高的立院副院長江啟臣，今日何欣純受訪表示，自己這半年也在台中市走透透，勤跑基層，爭取民眾認同2026一舉翻轉台中市，打造幸福城市。她也期盼新的一年市長選舉，尊重黨中央有一定的程序，但也期待中央黨部可以提早佈局。

蔡其昌說，台灣尚勇是最重要的，總統賴清德會有一些想法，時間到總統自然會公布。至於他個人參選意願，他已經說過多次，政治工作者就是將工作做好，新的一年期待台灣越來越好。另外，媒體詢問何欣純積極跑行程一事，蔡其昌祝福她心想事成。

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