恭喜發財罷免書拿來！柯建銘喊：把藍委送進土城跟柯文哲當鄰居

民進黨團總召柯建銘。（翻攝柯建銘臉書）

2025/01/29 08:00

〔記者林哲遠／台北報導〕全台各地民團在年假期間持續展開罷免國民黨立委連署行動，民進黨團總召柯建銘昨日深夜以「搶救台灣只剩七天，台灣人民非站出來不可」為題發文，細數藍委在國會中的暴力行為，直言民進黨國會過半後，一定把他們送進土城，與民眾黨前主席柯文哲當鄰居。適逢除夕夜，柯建銘更特別寫道，「恭喜發財罷免書拿來！」

柯建銘在臉書發文表示，藍白配合中國解放台灣、反罷免的「陽謀」，其實他們早就準備好最惡質的手段，擺明的要讓中國解放台灣；藍白與中國密謀自以為「天衣無縫」、「超完美計劃」，仗著國會多數，可以恣意妄為，以為亡台滅國，如探囊取物，桌頂拈柑。

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「穿了藍白是自尋死路、自掘墳墓！」柯建銘直言，沒有人像他們這樣自找死路的，為什麼這樣講呢？終於已經到了最後，攤牌講明了，自己在這裡保證藍白一定會破功原因待述明。

柯建銘續指，去年12月19日他曾說過「請君入甕，請君入罷」，那天晚上8時30分民進黨立委摸黑佔領立法院主席台；他當時講「島嶼再天光」意旨國民黨已經結束了，因為隔天國民黨要強推財劃法、選罷法以及憲法訴訟法修法。

當時國民黨立委佔領主席台用舉手「非法表決」，柯建銘抨擊，自從立法院長韓國瑜當院長後，立法院院會都用這一套手法，最非法手段強行碾壓過去。只要民進黨反對，就用暴力解決，甚至往死裡打，只要不死人就好了。

柯建銘細數，從去年5月17日國會擴權法案非法表決，當天民進黨立委沈伯洋、邱志偉委員「到頭哉」從主席台被推下來，不是命大，早就頸椎斷裂死亡；綠委鍾佳濱、郭國文、陳瑩等傷兵無數，這種凶殘手段透過直播引發更多青鳥圍住立法院聲援。

柯補充，去12月20日表決三法當天，陳瑩被國民黨立委陳玉珍摔到旁、用腳踹，陳玉珍還說「身體不夠強壯就不要上來主席台，被踹剛好而已」，綠委林月琴委員則被踢到下部出血，兩週多才止血；隔日，總預算表決，又是暴力相向對付本黨立委，無差別攻擊欲置於死地。

柯建銘強調，身為總召，剛好膝關節第三次開刀，無法久站、久坐，在直播電視上看到種種殘暴行為，已經是蓄意殺人的現行犯，這是沒有免責權的，檢方應該可以主動偵辦的。待2月3日啟動大罷免以後，國民黨41席全罷，民進黨國會過半後，一定把他們送進土城，與柯文哲當鄰居，「你說好嗎？」

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