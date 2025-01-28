新竹縣罷免藍委行動春節不打烊 邀鄉親來走春連署

民團推動罷免新竹縣立委林思銘、徐欣瑩連署春節不打烊，今天除夕同步在竹北、湖口及新埔等地進行。（志工團提供）

2025/01/28 15:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國各地發起罷免不適任立委，國民黨立法院黨團書記長、新竹縣第二選區立委林思銘及第一選區立委徐欣瑩也被鎖定，今（28）日除夕同步在竹北、湖口及新埔等地連署。發起罷免行動的志工團過年不休息，持續加碼簽連署地點，邀請新竹鄉親過年來走春。

對於被公民發動罷免，林思銘日前回應，他光明磊落，堅定做好立委的本分與職責；針對被指稅金和罰單未繳，他也已多次澄清說明。徐欣瑩國會辦公室日前則回應，尊重每位民眾的意見與想法；但對於被罷免的理由，強調立院運作專業且複雜，請不要故意利用資訊落差，斷章取義造謠抹黑。

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「撕除惡銘」罷免林思銘行動，昨天（小年夜）起到1月31日（大年初三）一連5天假民進黨新竹縣黨部門口連署，今天除夕也不例外，從上午9點到下午3點。1月29日（初一）時間是下午1點到4點，30日（初二）上午9點到下午4點，31日（初三）上午11點到下午4點。29日（初一）下午1點到5點，加碼北埔場-北埔街與廟前街口。

新竹縣議員歐陽霆說，今天有不少返鄉的鄉親得知消息，抽空前來連署，人潮比預期的多。過年期間，考量許多鄉親會出遊走春，加上連署時間相當緊迫，志工們犧牲難得的假期，義無反顧投入連署行動。

志工團不斷招募中，公告的活動地點也會陸續增加。其中，「新竹要光明，罷免林思銘」較早發起，據了解目前第一階段提議書超過3000份，已達原選舉區選舉人總數1％ 以上的門檻。

另外，「除舊汰欣」罷免徐欣瑩行動今天同步在湖口市場、新埔鎮廣和宮前及民進黨新竹縣黨部門口前連署。據悉已收到逾千份提議書。

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