立院送選罷法卓榮泰批韓國瑜沒道義 王鴻薇：配合民進黨大罷免要改選院長

國民黨首席副書記長王鴻薇。（資料照）

2025/01/25 15:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院昨天送出選罷法修正案，行政院緊急召開臨時院會通過覆議案，行政院長卓榮泰指立法院在過年連假前一天送出選罷法是偷襲，國民黨首席副書記長王鴻薇指卓有「被害妄想症」，卓榮泰指責立法院長韓國瑜也是要配合民進黨大罷免，改選院長。

王鴻薇表示，總統府23日才公告憲法訴訟法，民進黨團立刻提出暫時處分和釋憲，所以選罷法只能在24號送出，而卓榮泰又提出覆議案，等於把覆議當成家常便飯，這個覆議案已可以確定最後被否決，這就是對卓榮泰的三振出局。

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對於卓榮泰指責立法院長韓國瑜沒道義，王鴻薇質問卓，難道卓不知道韓國瑜是24日凌晨才從美國回到台灣嗎？韓國瑜能夠在美國去處理這個案子嗎？他只有24日回到台灣才能去處理此案，送出立法院。

王鴻薇表示，卓榮泰不過就是把韓國瑜當成稻草人，民進黨的陰謀就是經過大罷免之後又要改選院長、罷免韓國瑜，這是民進黨一路的招數，這時候拿韓國瑜出來攻擊，這只不過就是民進黨的政治陰謀。

國民黨立委李彥秀表示，行政院搶在昨天下班後加開臨時院會提覆議，就是要挑戰「立法院7日內集會自行集會」的規範，卓榮泰不斷製造憲政爭議、挑戰民主極限和製造朝野衝突，再而三提出覆議，卻不斷地被民意打臉，還完全不自覺，如果是國民黨執政，卓榮泰已經不知道下台多少次了。

李彥秀質疑，昨天卓榮泰院長說：「假日前送出選罷是非理性的政治算計，是粗暴行為，為此讓公務員必須加班，赤裸裸霸凌，居心不良、罔顧道義。」請問，這就是行政院提出覆議的理由？這與窒礙難行有什麼關係？卓榮泰才是赤裸裸毫無道理的「政治覆議」。

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