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    政院沒錢請手語翻譯 呱吉曝關鍵：批黃國昌「只說部分事實」

    台北市前議員「呱吉」邱威傑。（資料照）

    台北市前議員「呱吉」邱威傑。（資料照）

    2025/01/25 15:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院通過中央政府總預算案，共計刪除約2075億元，導致行政院23日的記者會直播，沒有提供手語翻譯。對此，民眾黨代理主席黃國昌不滿稱，「行政院有錢請造謠的發言人，沒有錢請手語老師？」台北市前議員「呱吉」邱威傑反擊，「黃國昌的最大問題就是他永遠只說部分的事實。」

    邱威傑昨（24日）於臉書粉專表示，「黃國昌的最大問題就是他永遠只說部分的事實。」更直呼，「他不說謊，但就是用120分的自信說出部分的事實，讓不明就裡的群眾跟著他起舞。」

    邱威傑解釋，行政院的確有錢請發言人，因為發言人的薪水是人事費，本屆立委沒有刪，而且依照法律也不能刪。「但是本屆立法委員刪了什麼？行政院新傳處的業務費。」邱威傑提到，這就是用來支出手語翻譯人員的費用，而且依照預算法，是不能任意流用；刪掉就不能拿其他的錢來補。

    邱威傑補充，雖然合約在去年就打好發標了，但是合約內容也載明「需視總預算案審議情形是否終止合約」，政府的合約在預算審查結束前，都會訂立類似的條款，以避免合約打了卻沒錢可用的窘境。

    最後，邱威傑批評，黃國昌此時是否能夠真正地面對質疑、回答問題，而不是用部分事實哄騙支持者。更說道，黃國昌這部分厲害的程度，「大概只有賈伯斯在世時的『現實扭曲力場』可以相比。」也認為，「看來黃國昌也是要力挺吳春城的壯世代了，真的不用再假裝自己的清高，貪腐也是一把罩了。」

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