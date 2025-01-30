蕭美琴手作餅乾賀年 師承外婆、改良「半糖」更健康

2025/01/30 12:00

副總統蕭美琴示範手作Ranger Cookie烘焙餅乾、改良「半糖」更加健康，也已給賴總統搶先試吃。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕農曆春節，副總統蕭美琴示範手作Ranger Cookie烘焙餅乾，與國人朋友一同分享喜悅，這款餅乾是師承外婆、改良「半糖」更加健康，製作過程還能順便練肌肉；她也透露，這款有給賴總統及澎湖海巡留守人員搶先吃，最後，蕭美琴祝福大家「蛇尖甜甜過好年，蛇麼都好、蛇麼都美、蛇麼都順、蛇麼都很強！新年快樂！」

蕭美琴說，這款手作餅乾學習自外婆傳承的手藝，是在美國南方十分普遍且常見的餅乾。她在小時候看外婆做，母親也很厲害，這次依照外婆留下來的食譜，加了一點變化，成為自己的版本。她說，外婆會加兩倍糖，而我是她的一半，不會太甜膩，也更健康。

副總統蕭美琴示範手作Ranger Cookie烘焙餅乾、改良「半糖」更加健康，也已給賴總統搶先試吃。（總統府提供）

蕭美琴回憶，她在大學時期比較常在外面，回家時就會聞到烤餅乾的香味，覺得很有幸福感。在製作過程中，也會非常專注，不用煩惱外面的事情，對她來說十分療癒。

蕭美琴說，她的外婆一生大約製作了55000片的餅乾，小時候在幫外婆的時候，就是篩麵粉或是打奶粉，不僅有運動感，也可以順便練肌肉。

副總統蕭美琴示範手作Ranger Cookie烘焙餅乾、改良「半糖」更加健康，也已給賴總統搶先試吃。（總統府提供）

這次手做餅乾拍攝完成後，蕭美琴也趁農曆春節前夕，赴澎湖勗勉海巡同仁時，加碼帶給大家品嚐。她說，「這款手作餅乾除了賴總統外，你們（海巡留守同仁）是第二批吃到的！」最後，蕭美琴祝福大家：蛇尖甜甜過好年，蛇麼都好、蛇麼都美、蛇麼都順、蛇麼都很強！新年快樂！

副總統蕭美琴示範手作Ranger Cookie烘焙餅乾、改良「半糖」更加健康，也已給賴總統搶先試吃。（總統府提供）

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