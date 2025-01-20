藍營質疑南服人事酬庸刪業務費 許乃文：這2人也是酬庸？

行政院南部聯合服務中心許乃文執行長強調，刪除服務中心預算最大受害者民眾。（南服提供）

2025/01/20 17:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍營質疑行政院南部聯合服務中心人事酬庸、提案刪業務費!南服執行長許乃文強調，南服服務鄉親不分政黨，每天服務逾三千人次，感慨藍營違背國民黨執政時期服務地方初衷，也想問前執行長羅世雄、江玲君也算酬庸嗎？

立院今早表決大幅刪除總預算，尤其針對行政院各地區服務中心業務費全數刪除，引發討論。

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許乃文說明，1998年國民黨執政時期，考量各部會業務窗口多設北部，為解決民眾洽公舟車勞頓及促進地區均衡發展，遂成立南部聯合服務中心。

他強調，南服成立自始不分政黨，均為南部鄉親提供各項證照申請及陳情處理事項所需資訊、諮詢、服務輔導等事項，平均每日約3千人次左右，顯見其服務量能及解決民眾交通問題成效。

許乃文質疑藍營做法，已違背國民黨執政時期服務地方初衷，嚴重打擊及否定過往南服中心派駐人員服務辛勞，最終身受其害的仍是廣大民眾權益

他進一步指出，藍營質疑人事酬庸，想問問前執行長羅世雄、江玲君也算酬庸嗎?向藍營喊話盼能審慎、理性傾聽民意。

外交部南部辦事處每天均需服務大批辦理護照民眾。（南服提供）

勞保局高雄辦事處已成南部勞工辦事駐點。（南服提供）

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