福建重點縣市單獨設台辦 梁文傑：中共加強推動對台融合工作

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

2025/01/16 18:44

〔記者林哲遠／台北報導〕中國福建省委組織部副部長周青松近日發表署名文章提及，福建對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦，將強化融合發展平台，引發學者示警中共已下放更多對台統戰資源到縣、市層級。陸委會副主委梁文傑今日表示，中共確實加大力度在推動福建對台融合的工作，其相關中為陸委會將持續掌握。

周青松在「深學細悟篤行黨的二十屆三中全會精神 奮力開創新時代福建機構編制工作新局面」文章中指出，福建機構編制部門在推動兩岸融合發展上聚力用勁、擔當盡責，進一步強化對台工作體系，對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦，將進一步「保障台胞來閩就學就業」，對職業學校招募台灣教師、公辦中小學和幼兒園招收台胞子女、高等院校和科研院所招收台灣學生。

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對此，梁文傑今日在陸委會例行記者會中表示，從該機構組織可看出中共當局對事情的重視程度，2018年中方有做一個機構改革，福建省當時將其台辦與港澳辦合併成「福建省人民政府台港澳事務辦公室」，但到了2024年又將其分開，將「台灣工作辦公室」獨立出來，現在又把福建對台任務比較重的縣市單獨設置台辦，顯見中共確實加大力度在推動福建對台融合的工作。

梁文傑強調，福建省因為地理位置，中共將它定為「兩岸融合發展示範區」，中共相關作為，陸委會將持續掌握。

另，針對陸委會副主委沈有忠日前因提及，中共對台統戰包括「離島統戰」而金門就是一個例子等相關言論，遭藍委陳玉珍提案全數刪除沈特別費。梁文傑緩頰，沈副主委是在說中共想在金馬達成的目標，以及提醒中共的手段、企圖，陸委會向來支持金馬建設和發展，包含小三通增加航班、觀光等，但中共從未隱瞞對台、對金馬的目的，促融、促統的目的，相關統戰手段大家也耳熟能詳，提醒國人不要因為小利而被拉攏。

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