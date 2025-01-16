草屯鎮長補選 藍營簡賜勝陣營告吳崢、陳玉鈴、陳紀衡加重誹謗

簡陣營與律師羅閎逸控告綠營3人。（簡賜勝競選總部提供）

2025/01/16 14:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選國民黨候選人簡賜勝陣營，今天委託律師到南投地檢署加告吳崢、陳玉鈴、陳紀衡觸犯加重誹謗罪，律師羅閎逸指陳玉鈴等人昨有不實指述才會加告，陳紀衡表示，吳崢昨天沒有到地檢署，比較讓人好奇的是陪同律師提告的是簡的兒子、總福營造總經理，而他和陳玉鈴告發的都是大家知道的事。

簡賜勝競選總部今天委任律師羅閎逸，前往南投地檢署提告民進黨中央黨部發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴、發言人陳紀衡，觸犯「加重誹謗罪」。羅閎逸指出，提告主要是針對陳玉鈴等人昨天捏造事實，造謠簡賜勝還要用議員權勢牟利，對簡賜勝有不當的影響，因此在上次提告外，再增加該部分，提告3人「加重誹謗罪」。

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陳紀衡回應，昨天是他和陳玉鈴去告發簡賜勝，請檢察官調查簡賜勝是否有圖利、財產來源不明，昨天吳崢並沒有到場，不知為何他也被告。

陳紀衡說，簡賜勝把九九峰遊憩園區當政績，而該工程是總福營造承攬，該部分請檢察官調查是否涉及圖利、財產來源不明，相信檢察官調查後會向大眾說明。過去簡賜勝對他和陳玉鈴質疑涉及違反公職人員利益衝突迴避法規定，他又說他早就沒有經營總福營造，但從今天新聞畫面看到陪同律師提告的人，是簡的兒子，也就是總福營造的總經理。

陳紀衡回應他們所說的是很多人都知道的事，檢察官自會調查，但簡撇清他和總福關係，陪同提告的又是總福總經理。（記者陳鳳麗攝）

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