邀韓國瑜與朝野代表喝咖啡 賴清德喊團結：在福爾摩沙沒什麼仇恨放不下

立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤，並交付3項任務。（總統府提供）

2025/01/16 10:21

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德邀請立法院長韓國瑜率朝野立委代表組成慶賀團，赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，並於今天上午行前會晤。賴總統強調，我們走向世界，都是來自同一個國家──中華民國台灣，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下；也沒有什麼不快過不去」，目前最重要的就是「團結」，非常期待台灣能夠團結，團結真有力！

美國第60屆正副總統就職大典，即將在1月20日舉行，賴總統今偕蕭美琴副總統、總統府秘書長潘孟安、府副秘書長何志偉及張惇涵接見慶賀團。賴表示，感謝韓國瑜院長接受邀請，擔任國家代表團團長，也感謝國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿共襄盛舉，一起前往美國，參加川普總統和范斯副總統就職。

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賴清德指出，今天，我們不分黨派，齊聚一堂，主要是因為民主台灣，在國內政黨儘管有競爭，但對外我們團結一致共同承擔責任，一起為深化台美關係來努力，爭取國家最大的利益。因為，我們有「捍衛民主自由」的共同價值；也有「促進和平繁榮」的共同目標；今天我們一起走向世界，都是來自同一個國家，中華民國台灣。

賴清德說，在複雜多變的國際新局，國家面對艱難挑戰之際，他要特別強調「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下；也沒有什麼不快過不去」，目前最重要的就是「團結」，因此我非常期待台灣能夠團結，「團結真有力」！這次民主台灣要團結走向世界，一定要自信地展開交流，因此在韓院長率領跨黨派慶賀團前往美國之際，特別邀請大家到總統府喝咖啡，當面謝謝大家。

總統賴清德今邀請立法院長韓國瑜與朝野立委組成的美國總統當選人川普就職典禮慶賀團到總統府會晤、喝咖啡。（總統府提供）

立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤，並交付3項任務。（總統府提供）

立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤，並交付3項任務。（總統府提供）

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