杜魯道請辭總理 加拿大駐台代表倪傑民：台灣在印太戰略重要性不變

加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）受訪表示，他認為台灣在加拿大的印太戰略中會持續居於重要的地位。 （記者黃靖媗攝）

2025/01/16 10:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）6日宣布辭去總理職務，外界關注未來新總理上任後，對印太地區及台灣的政策是否會有改變。加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）受訪表示，他認為台灣在加拿大的印太戰略中會持續居於重要的地位，加拿大也將與台灣維持穩健夥伴關係。

加拿大皇家海軍軍艦去年曾經過台灣海峽，被問到今年軍艦是否仍會通過台海。倪傑民說，加拿大海軍致力於在印太地區保持常規部屬節奏，也包含在台灣海峽、南海、東海等區域的部屬，自從加拿大發布印太戰略以來，他們的承諾一直不變；加拿大軍艦通過台海，在未來會是例行公事。

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針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），倪傑民表示，在2024年加拿大擔任輪值主席國期間，對於包含台灣在內的所有入會申請都有良好的溝通與討論，加拿大非常歡迎台灣申請加入CPTPP，相信承諾進行基於規則貿易、對全球經濟有高度貢獻的台灣會是非常好的CPTPP新夥伴。

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