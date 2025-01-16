王鴻薇提案刪海委會1200萬預算 沈伯洋：理由竟是這貼文......

沈伯洋分享海委會被刪1200萬預算，理由竟是去年海委會針對康芮颱風襲台的發文中，提及「護國神山黑熊君」，遭王鴻薇質疑「此為小編或廠商無聊之創意，或者新一波造神運動？」（圖擷自臉書）

2025/01/16 09:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院朝野黨團昨協商今年度總預算案，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界質疑，民進黨立委沈伯洋昨深夜也分享海委會被刪1200萬預算，理由竟是去年海委會針對康芮颱風襲台的發文中，提及「護國神山黑熊君」，遭國民黨立委王鴻薇質疑「難道是指在颱風天募款、平時舉辦民防園遊會的學院？此為小編或廠商無聊之創意，或者新一波造神運動？此為政府平台，造神行為是否有當？海委會應該檢討」。

沈伯洋在臉書、threads等社群發文分享，指王鴻薇提案刪海委會1200萬預算，理由是海委會去年10月的某篇貼文。他也PO出海委會當時發文的截圖，並提出「看大家有沒有辦法跟上國民黨的失速列車：大家猜猜看，王鴻薇刪1200萬預算的理由是什麼？」

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他在留言處也貼出刪預算的理由為「10月30日康芮颱風，海委會於社群平台提及『護國神山黑熊君』可以幫忙指住颱風？請問此為何方神聖？難道是指在颱風天募款、平時舉辦民防園遊會的學院？此為小編或廠商無聊之創意，或者新一波造神運動？此為政府平台，造神行為是否有當？海委會應該檢討。」

沈伯洋對此無奈表示「文字獄就算了，還順便造謠。到底哪裡選出的立委？大家應該可以感受我每天被造謠的心情了，都是這種等級的…」他也提到「國民黨現在打我打到什麼程度呢？因為已經沒東西打了，所以只好做圖，說什麼大學生投書說我教的東西很爛。我還去查什麼投書，結果原來是去年青鳥運動時抹黑我的聯合報投書⋯⋯要用到那麼久以前的資料，是不是真的不知道要打什麼了？再來是不是要打我高中翹課了？明天藍白還要繼續開記者會罵我耶，nonstop」。

看到網友的貼文則紛紛質疑「他們的程度的確也只能說出這種理由而已」、「看到黑熊就開槍，黑熊學院躺著也中槍」、「難道要用貓熊？瓷國黨才滿意？」、「慶幸自己猜不出來」、「任何只要有黑熊的都可以打成擋的理由」、「這樣都能牽拖，根本不是人了」等。

由於當時海委會的發文提到颱風康芮來襲，希望護國神山黑熊君可以幫忙擋住，也喊話民眾一起喊「膽大擋」集氣，因此也有網友諷刺王鴻薇「看來她是失速婆婆」（熱門動漫「膽大黨」中有角色名為高速婆婆）。

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