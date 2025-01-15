中共稱回到「九二共識」兩會對話無障礙 陸委會：我方不會接受

陸委會今日表示，對於中方出於政治目的，附加條件的作為，我方不會接受。（資料照）

2025/01/15 16:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸恢復觀光議題，今年是否能由觀光「小兩會」重啟協商？中國國台辦今（15）日聲稱，不反對恢復兩會協商，但協商要有基礎，只要回到「九二共識」，對話交往沒有障礙。陸委會表示，對於中方出於政治目的，附加條件的作為，我方不會接受。

中國僅開放福建居民經小三通赴金門、馬祖旅遊，至今未開放中國觀光客赴台灣本島觀光，賴清德總統日前在元旦談話呼籲，可以由觀光「小兩會」重啟協商。

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國台辦發言人陳斌華表示，不反對恢復兩會制度性協商，但協商總是要有基礎，只要回到九二共識的共同基礎上，兩會的對話交往就不存在障礙。

陳斌華指控，民進黨當局叫停島內旅行社經營赴中國團隊遊業務，迄今未解除「禁團令」。2024年6月又將台灣民眾赴中旅遊警示調升至橙色，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，中國民眾首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭。

對此，陸委會表示，我方歡迎中客來台觀光的立場不變，但是對於中方出於政治目的，附加條件的作為，我方不會接受。

陸委會強調，迄今為止，中共文旅部尚未開放中客來台團體旅遊，且中客申請來台團體旅遊有一定程序，對於國台辦所稱中國民眾首批赴台團隊遊名單已送我方有關部門，我方並未接獲相關申請案件。

陸委會指出，自中方上次表示要「積極研究」開放來台團隊遊，至今已1個月。我方歡迎立場不變，希望中共文旅部能盡早宣布。

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