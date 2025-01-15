與吳志中午宴 圖根哈特：理念相近國家須團結面對威權國家挑戰

外交部次長吳志中午宴英國前內政副大臣圖根哈特一行。（外交部提供）

2025/01/15 11:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（14）日午宴歡迎英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）一行。圖根哈特表示，面對威權國家的挑戰，理念相近國家更須團結一致，攜手合作維護區域和平穩定。

圖根哈特指出，此行首度訪台充分感受台灣的自由民主與人民的友善，面對威權國家的挑戰，理念相近國家更須團結一致，攜手合作維護區域和平穩定。

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圖根哈特也說，台灣與英國在諸多領域都具有互補優勢，相信未來雙邊經貿、科技及敎育等合作將持續蓬勃發展。

吳志中表示，感謝英國及其他理念相近國家近年持續派遣軍艦通過台灣海峽，以具體行動彰顯台海和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺的重要性，台灣近年也務實提升我國國防力量，展現自我防衛的決心。

吳志中也指出，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，未來將持續深化國際民主夥伴關係，共同打造民主韌性供應鏈，也期待已加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的英國持續支持台灣的國際參與，讓台灣能為自由、開放且高標準的國際經貿秩序作出貢獻。

外交部表示，雙方席間就台海情勢、印太區域安全及台英經貿合作等議題深入交換意見。圖根哈特是我國在英國國會的堅實友人，長期關注全球民主與自由發展，此行訪問以具體行動表達對民主台灣的堅定支持。

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