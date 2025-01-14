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    明協商總預算 藍：是否增減須視協商過程氣氛而定

    立法院朝野黨團明日協商中央政府總預算案。（資料照）

    立法院朝野黨團明日協商中央政府總預算案。（資料照）

    2025/01/14 20:19

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院朝野黨團明日就114年度中央政府總預算案進行協商，民眾黨團擬砍10%總預算，國民黨團尚待協商提案有2300多件，國民黨團人士表示，黨團未統計預算凍結或刪減的目標，主要是針對個案去討論，不會為砍而砍，而依過往經驗，最終會刪掉1到2%，是否增減須視協商過程氣氛而定。

    國防相關預算部分，國民黨團提案指出，內政部編列4.1億元全民防衛訓練計畫預算，補助黑熊學院900多萬元舉辦3場園遊會，全民防衛目的是強化國防，卻非交由國防部編列相關計畫預算，內政部恐有疊床架屋、浪費公帑之嫌，為撙節政府支出，避免預算浮濫編列，減列該項預算7550萬元。

    國民黨立委許宇甄提案凍結1億元預算；國民黨立委黃仁則提案凍結500萬元，內政部要向立法院內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

    民眾黨立委張啓楷也質疑，為何只有補助特定政治傾向，甚至指定該民間單位？提案減列該項預算4000萬元，並要求內政部於3個月內，針對近十年內政部每年補貼、捐助逾十萬元的財團法人、社團法人等各類民間社團，提供相關資料並進行報告說明。

    民眾黨立委黃國昌則表示，總統府全社會防衛韌性委員會會議，提及未來預計培訓四十萬可恃民力，但主管機關內政部未提完整訓練計畫及所需裝備方案，規劃明顯不足，提案凍結該項預算十分之一，待內政部於3個月內，向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。

    國民黨立委張智倫則認為，民防訓練場地第一期整修工程計畫約3.2億元，屬跨年期計畫，但未妥適揭露辦理期間及分年經費，經索資逾1個月仍未提供，有礙預算審議的進行，為落實監督預算之責，提案減列該3.2億元預算。

    民眾黨立委林國成也指出，內政部對於計畫幾座民防訓練場地，所需的人力及各場地維護費用為何，均無詳細說明，提案減列該項預算2000萬元，並凍結2成，等內政部提出專案報告經同意後，始得動支。

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