館長喊話2028「必須藍白合」 4年前發文引網諷：自打臉

針對因涉京華城弊案遭羈押禁見的柯文哲，館長近日在直播也稱「2028年選舉必須支持藍白合」、「寧願讓國民黨執政，然後讓整個民進黨一半被抓去關」。（翻攝自YouTube）

2025/01/14 11:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委近日再度提出要將中配（中國籍配偶）入籍年限由6年縮短為4年，引發外界質疑。針對近日喊出2028年選舉必須支持藍白合的網紅館長（陳之漢），PTT「創世神」杜奕瑾今上午分享館長在2020年曾發文質疑，取得身分證的中配可使用台灣健保，引發網友議論，並對此留言諷刺「才4年人就走精了」、「以前的發言打臉現在的你」。

過去館長常強調堅持用台灣製造產品，近日卻改口稱大讚中國製造的羽絨外套品質好、價格便宜，並稱「台灣怎麼競爭？」曾在2020年發文質疑取得身分證的中配可使用台灣健保的館長，在去年也曾針對原本可能被列民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯聲稱，中配在台灣有30幾萬，他們的家庭包括小孩，在台灣就有上百萬人，並指為什麼要搞種族歧視？把這些百萬台灣人通通趕回大陸好不好？取消中華民國國籍好不好？

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針對因涉京華城弊案遭羈押禁見的前民眾黨主席柯文哲，館長近日在直播也稱「2028年選舉必須支持藍白合」、「寧願讓國民黨執政，然後讓整個民進黨一半被抓去關」，他還喊話要大家支持藍白合，「不然我跟你講，你看不到柯文哲」。

館長在2020年2月間曾在臉書發文指出，「嫁給台灣人取得身分證，離婚再嫁給中國人，生下小孩也登記大陸籍，然後一個月燒台灣健保165萬，再發文批評台灣爛中共好」。他質疑「你我台灣人的資源，就這樣被消耗！這樣拿著中國身分台灣居留，卻要花極大台灣成本讓他們使用，台灣人啊你知道健保一直虧損嗎？必須禁止居留可使用健保，希望各位大立委儘速立法保障台灣人」。

該文被杜奕瑾挖出截圖，並發文諷刺「2020年的館長、留言找寄生台灣的故事」其他網友看到也紛紛批評「當時我還是館粉」、「跟黃國昌都一樣，不知道到底什麼時候突然被共慘黨植入舔共晶片，完全變了一個人」、「才4年人就走精了」、「結果現在開心賣中貨」、「以前的發言打臉你現在的無言」、「常常都懷疑我們是否早已進入平行時空了」，也有人諷刺「收了錢，活還是要幹的」、「人民幣真香定律」。

也有網友貼出，黃國昌昔日曾說「我簡單講一句話，不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」，結果引來其他網友嘲諷「只能等他入國民黨再實現了」。

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