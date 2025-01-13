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    政壇盛傳擬參選高市議員拚議長!?趙天麟:不知哪來的新聞?無從回應

    針對參選高市議員再拚議長傳聞?趙天麟（紅衣）今透過幕僚表示無從回應，圖為趙天麟參加馬拉松畫面。（翻攝趙天麟臉書）

    針對參選高市議員再拚議長傳聞?趙天麟（紅衣）今透過幕僚表示無從回應，圖為趙天麟參加馬拉松畫面。（翻攝趙天麟臉書）

    2025/01/13 10:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄地方政壇近日盛傳前立委趙天麟可能復出參選高市議員、再拚高市議長!?趙天麟今透過核心幕僚指出，不知道哪裡來的新聞?他對此無從回應。

    趙天麟子弟兵、高市鳳山區議員林智鴻也說，真的不知哪裡來的消息，他知道的是趙天麟最近熱衷於馬拉松，剛跑完一個（鎮西堡）、就準備找下一個。

    至於湧言會與參與民進黨高雄市長黨內初選的立委林岱樺合作傳聞?林智鴻表示，湧言會與黨內每位有意挑戰初選的立委、甚至許銘春部長都有過互動，目前並無整會支持的決定。

    個人部分，他自己日前在鳳山傳統市場拜年時遇到林岱樺，所以一起在市場拜年；幾天後也在另一個市場遇到立委邱議瑩，當時其實也走完行程，但還是與邱議瑩一起再走訪市場攤商。

    去年12月間，地方陸續傳出趙天麟有意復出?參選前鎮小港區議員後再拚議長，接著陸續有媒體披露相關訊息，並將近期隸屬湧言會的議員與林岱樺合體做連結，趙天麟今透過核心幕僚給了回應，無奈表示「無從回應」。

    高市議員林智鴻表示趙天麟最近忙著跑馬拉松。（記者王榮祥攝）

    高市議員林智鴻表示趙天麟最近忙著跑馬拉松。（記者王榮祥攝）

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