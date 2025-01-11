憲訴法提預防性權利救濟 林明昕釋疑：適用各種司法審判

立法院昨否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，對於後續憲政救濟的方式，行政院政務委員林明昕前天拋出預防性權利救濟，林明昕昨晚在臉書進一步解釋，此種權利救濟模式，必要時可適用各種相關的司法審判制度，但是否採用需視大法官態度。 （資料照）

2025/01/11 07:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院昨否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，對於後續憲政救濟的方式，行政院政務委員林明昕前天拋出預防性權利救濟，遭在野黨立委批評毀憲亂政，林明昕昨晚在臉書進一步解釋，此種權利救濟模式，必要時可適用各種相關的司法審判制度，但是否採用需視大法官態度。

林明昕解釋，民事訴訟法第246條，「請求將來給付之訴，以有預為請求之必要者為限，得提起之。」所規定的將來給付之訴，常以預防性不作為訴訟的樣態出現，是「預防性權利救濟」中最重要的一種訴訟類型，且此條準用於行政訴訟，可見預防性權利救濟（將來給付之訴）具有普遍性，廣泛可適用在以調整當事人間利益為目的的司法審判制度中。

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林明昕說，從民訴246的文義及外在體系解釋可知，這種權利救濟模式，必要時可適用在各種相關的司法審判制度。

林明昕指出，基於上述，當法規範的憲法審查有必要時，並非沒有適用預防性權利救濟的空間，這些在過去釋字603號解釋的大法官協同意見書、德國聯邦憲法法院裁判實務中都可看見，且台灣相關訴訟法制，無論民訴、行訴或憲訴，也本屬德國流派。不過，憲法法庭是否採行這個觀點，需視大法官態度，他也會尊重大法官。

林明昕說明，假處分（憲訴法稱「暫時處分」）是「暫時權利救濟」，適用於各種訴訟類型，並不以「現在」給付之訴為限，「將來」給付之訴如具有高度急迫性，也能同時向法院聲請假處分，而為「預防性暫時權利救濟」，且這部分，台灣與德國的學理也是一致。

換言之，當法律案一旦生效即有造成難以逆轉的不利結果時，該法律案在未生效前，既得為釋憲的標的，也得同時聲請先以「暫時處分」阻止其生效至釋憲程序終了，但這個看法憲法法庭採不採納，仍是大法官的決定。

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