彰化縣長選舉布局？謝典林自爆「鬥輸姐姐」 爸爸「謝董」回應了

彰化議長謝典林。（資料照，縣議會提供）

2025/01/09 18:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨的彰化議長謝典林又掀話題！他本月5日凌晨在臉書發文，提到「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」等前後文毫無關聯的內容，引發關注。今天（9日）凌晨，他再次在臉書連發3篇貼文，提到「賴清德」及「我只是鬥輸我姐姐！」等政治敏感字眼，儘管貼文很快刪除，但已被截圖流傳，成為彰化政壇討論焦點。

對此，謝典林接受記者電訪時低調表示：「請問我的爸爸。」隨後，記者致電地方人稱「謝董」的謝新隆詢問此事。謝新隆回應說，「謠言止於智者！」他強調謝衣鳯和謝典林姐弟感情很好，日常互動也正常，外界傳言不實。他進一步解釋，近期因外界盛傳謝衣鳯有意參選縣長，讓謝典林感到壓力，加上喝了酒，才會發表這些言論。

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當被問到謝衣鳯是否真要選縣長時，謝新隆說，「選不選還得看老百姓的認同，現在一切都在評估中。」謝衣鳯則回應，「議長醉了！」姐弟感情沒有問題，外界不需要過度解讀。如果沒有鬥，還要鬥什麼？

謝典林的3篇貼文內容包括，「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐！我只是想苟延殘喘啊！我什麼都不是不可以嗎？你不能酒醉講不話來嗎？」接著又寫：「我們都在Netflix看七龍珠！」最後一篇則提到：「我們不如好好面對賴清德，他對我家的不了解我們一起來，我請帶主席好吃個飯在我們的彰化縣議會。」這些貼文雖刪除，但已被網友截圖留存，引發議論。

政壇普遍解讀，姐弟間的微妙氣氛與2026年彰化縣長選舉布局有關；現任國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯呼聲較高，一旦她參選縣長，謝家可能會集中火力攻縣長寶座，而謝典林若選縣議員，爭取連任議長的機會恐怕不如以往。

彰化議長謝典林臉書狂發文提到鬥輸姐姐等政治敏感字言，雖然文很快刪除，不過，已被人截圖傳開，掀起話題。（圖民眾提供）

2023年4月，鴻海集團創辦人郭台銘（中）為總統選戰鋪路時，拜會彰化議長謝典林（右），謝衣鳯趕到會場，因此留下3人同框合影的畫面。（資料照）

彰化議長謝典林的爸爸謝新隆（中）在政壇受到尊重，對國民黨的影響力，扮演舉足輕重的角色。（資料照）

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