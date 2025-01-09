出身政治世家 31歲李宗豪出任桃園議會民進黨團總召

議員李宗豪將出任民進黨黨團總召。（議會提供）

2025/01/09 18:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會民進黨團今開會選出議員李宗豪為黨團總召，李宗豪來自政治世家，父親李鎮楠曾擔任立委是地方大老、母親林俐玲曾擔任多屆議員，李宗豪年僅31歲還是首任議員，但對議會政治耳濡目染相當熟捻；至於國民黨團、無黨聯盟也推出議員林政賢、段樹文擔任總召，預計22日舉行聯合就職儀式。

據悉，此次民進黨團總召共有李宗豪、游吾和兩人有意參選，會議開始先由兩人說明參選的理由，最後游吾和以給年輕人機會為由禮讓李宗豪擔任總召，並經與會議員全體拍手同意；李宗豪受訪時表示，游吾和是資深議員，未來會敦請游吾和出任黨團幹部，也會徵詢同黨議員出任黨團幹部意願，至於黨團幹部交接時間會和現任總召林志強協商。

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李宗豪首次參選市議員就以選區第二高票當選，事實上，林俐玲擔任議員期間，李宗豪長期協助母親做好地方事務，因此對地方事務並不陌生，此次擔任總召職務，可說更上層樓。

國民黨是由林政賢出任總召，徐其萬則擔任副總召；林政賢說，以往就做過黨團總召，未來將努力做好府會溝通的角色。

至於無盟則是原副總召段樹文出任總召，原總召李家興則擔任副總召，協助段樹文黨團業務，劉曾玉春續任幹事長、謝美英續任發言人。

議員林政賢將出任國民黨黨團總召。（議會提供）

議員段樹文將出任無黨聯盟黨團總召。（議會提供）

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