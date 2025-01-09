中國海警船新年金門第一亂！4艘編隊兩度闖入 1艘遠方指揮

中國海警船闖入金門水域，金門海巡艇破浪併航緊盯。（金門海巡隊提供）

2025/01/09 19:15

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署說，第12巡防區今天偵獲5艘中國海警船同時出現在金門南方海域，其中4艘海警船分別於上午7點多、10點多2度闖入我方限制水域，海巡署指揮線上巡防艇蒐證併航、監控應對，陸續驅離。

這是中國海警船今年第一波騷擾行動，與過去大部分僅有4艘闖入金門水域的「操演」略有不同，另外還有1艘海警船配置在水域外指揮，這也是中國海警船去年到目前為止第54次侵擾金門水域。

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金馬澎分署指出，上午7點30分左右，中國海警船編號「14515」在金門南方限制水域外指揮「14504」 、「14603」、「14602」 及「14608」等4艘分別自金門翟山、后湖、料羅及復國墩南面4處闖入我方限制水域，隨後採2艘2組編隊方式航行。

金馬澎分署預置部署的4艘巡防艇趨前對應，近迫拒止海警船深入我方水域，無線電中、英文廣播嚴正要求中國海警船轉向航離；海巡艇全程蒐證、併航驅離，中國海警船上午9點30分駛離金門限制水域。

金馬澎分署指出，中國海警上午7點多發動第一波編隊襲擾時，就發現發動時間點有別於以往，當時即判斷海警船很可能再編隊闖入金門，當即要求巡防艇在限制水域線上待命警戒；果然，上午約10點左右，4艘海警船再度自金門南方闖入我方限制水域，海巡署4艘在航巡防艇即刻依令併航對應，透過無線電要求海警船轉向航離；大約在中午12點，4艘海警船在我方巡防艇監控下，全數駛出我方限制水域。

海巡署說，這是今年元旦以來中國海警船首次侵擾金門海域，闖入時間也有所改變；海巡署仍秉持維護國家主權立場，堅定執法決心，捍衛國家主權權利，確保國家安全。

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