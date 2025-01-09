民眾黨「還我司法正義」上街頭 1/11交管範圍1圖看懂

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/09 18:45

〔記者王冠仁／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉入弊案，日前再遭裁定羈押禁見，對此，民眾黨直呼司法體系遭政治力介入，民眾黨代理主席黃國昌也將在本月11日發「還我司法正義，人民怒吼集結」活動。對此，警方在今天公布當天的交通管制措施，也強調會派員戒備、蒐證，當天也會投入大量警力維安，確保沒有脫序行為發生。

中正一分局指出，這次活動申請的時間是當天早上8時至晚上10時，但為了讓主辦單位進行硬體設備搭建，相關管制措施將會提前，詳細管制情形如下：

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一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：

1月11日0時起，中山南路（信義路【不含】至愛國東路【不含】）東側慢車道全線，管制車輛通行。

二、擴大周邊交通管制範圍：

11日13時起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：

（一）中山南路（信義路【不含】至愛國東路【不含】）雙向快車道及西側慢車道全線。

（二）貴陽街（中山南路【含】至公園路【不含】）雙向全線車道。

（三）中山南路（忠孝西路【不含】至凱達格蘭大道【含】）北往南快、慢車道全線。

（四）仁愛路（中山南路【含】至林森南路【不含】）往西快車道及南側慢車道全線。

（五）信義路（中山南路【含】至林森南路【不含】）往東全線車道。

（六）愛國東路（中山南路【不含】至杭州南路【不含】）往西全線車道。

三、官署安全維護區：

為維護總統府、司法院、行政院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、愛國西路、重慶南路、博愛路、天津街等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾衝突。

據了解，台北市警局對於此次勤務嚴陣以待，屆時各分局警力都會畫設分區，先後投入維安、交管、蒐證等勤務。

中正一分局強調，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

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