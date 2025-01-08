新版財劃法新北估增374億 侯友宜3目標拚市政：不浪費任何一天

新版財政收支劃分法經立法院通過，新北市預估可增加374億元預算。市長侯友宜表示，將朝3大目標推動市政工作。（記者賴筱桐攝）

2025/01/08 12:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新版財政收支劃分法經立法院通過，新北市預估可增加374億元預算。新北市長侯友宜今天表示，每一分錢都是人民的血汗錢，民脂民膏務必善加運用，市府訂定3大目標，包括加倍基礎建設、加速計畫推動、加碼社會福利，市政工作全力以赴，做出讓人民有感的政績，「我不想浪費任何1天」。

侯友宜今天主持市政會議表示，財劃法是20幾年來各政黨都期待修法、與時俱進，這不只是新北市的聲音，也是每個地方首長的聲音，去年立法院和行政院雖然立場不同，財劃法修正案總算通過，新北市概估可分配到374億元，但是以新北市人口來說，人均統籌分配稅款仍是全國最低，相差台北市近2倍。

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侯友宜提到，中央的計畫型補助款或是一般性計畫補助款，是否按照原有額度補助新北或各縣市，顯然沒有答案，假如上述補助款減少300億元，新北市形同只增加74億元，如果中央全部扣回去，整體財源還是沒增加。不過，市政仍要超前部署，各局處要就今年預算執行及明年編列方向做好積極準備，按照3個目標全力以赴。

他說，農曆春節後將展開里長座談會，與地方民意代表和社團主動溝通，除了到各地聽取需求，也會到第一線視察工程進度，確保預算執行花在刀口上，讓每位市民看到城市進步，產生幸福感和光榮感，未來中央、地方一起合作，只要是福國利民的政策，地方應該負起責任、挺身而出。

新北市政府研究發展考核委員會主任委員林豐裕指出，新增的374億元將用於七大面向，包括交通、水利、文教、運動休閒、醫療健康、警消建設和社會福利，其中將投入至少10%用於社會福利，關注長者、婦女、幼兒及特教生等族群需求，基礎民生建設全面啟動。

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