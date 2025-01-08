國會罷免旋風！黃暐瀚解析藍綠盤算「倒閣檢視新民意」

民進黨立院黨團總召柯建銘（右）和國民黨立委賴士葆（左）日前紛紛表示，要罷免對方陣營所有的區域立委。（資料照）

2025/01/08 12:58

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，要罷免掉國民黨所有的區域立委，並改選立法院正、副院長；國民黨立委賴士葆則回擊，也要全面罷免綠營38席區域立委，但隨即遭國民黨立院黨團否認。眼見國會吹起罷免旋風，媒體人黃暐瀚8日分析，綠營提罷免，意在釜底抽薪、重新檢視民意；藍白若自信能重新掌握75席立委，「賴清德總統就要被罷免下台」。

黃暐瀚8日上午在臉書發文，以「罷免、倒閣、新民意」為題，介紹從罷免演變到倒閣的隔空口水戰。黃暐瀚強調，外界也許看的一頭霧水，只要抽離對藍綠政治的喜好，核心問題其實很簡單。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚稱，部分綠營政治人物認為，民進黨現在的支持度，並不是去年1月13號的「4成」，而是已經「超過5成」。他指出，最近3份民調中，賴總統的滿意度均超過5成，分別是台灣民意基金會51.3%、美麗島電子報53.4%、鏡電視50.9%；國民黨的支持度，則從去年12月20日立院新3法強行通過後，大幅下滑，正向評價下跌7.2%，負向評價上升12.4%。

黃暐瀚續指，眼見立法院藍白多數，綠營寸步難行、無力阻擋，於是產生了釜底抽薪的想法，即透過罷免，改變國會席次。簡單的說就是，「罷免，試圖讓國會席次過半；倒閣，全面檢視新民意」。

黃暐瀚並在文末稱，還沒浮上檯面的話題，是有人可能反問總統要不要一起改選？他認為方法很簡單，趁著倒閣改選，藍白若自信掌握6成民意，自然可以輕易碾壓綠營；只要在野黨能夠透過全面改選，重新掌握75席立委，賴清德總統就要被罷免下台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法