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    藍擬成立罷免指揮總部 綠黨團建議倒閣：38席綠委全奉陪

    國民黨中央擬成立「罷免指揮總部」，罷免38名民進黨立委，甚至有人主張連縣市議員一起罷，對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，以政黨之姿率先點名罷免立委的是國民黨，以罷制罷、完全不問專業。（記者李文馨攝）

    國民黨中央擬成立「罷免指揮總部」，罷免38名民進黨立委，甚至有人主張連縣市議員一起罷，對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，以政黨之姿率先點名罷免立委的是國民黨，以罷制罷、完全不問專業。（記者李文馨攝）

    2025/01/08 13:04

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨中央擬成立「罷免指揮總部」，罷免38名民進黨立委，甚至有人主張連縣市議員一起罷，對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，以政黨之姿率先點名罷免立委的是國民黨，以罷制罷、完全不問專業；民進黨立法院黨團書記長蔡易餘則建議，藍白依憲法發動倒閣，「民進黨團38席全數奉陪」。

    民進黨團今上午召開記者會，吳思瑤受訪表示，現在進行中的罷免連署案都是民間團體、公民朋友自發性的串聯，這麼冷的天感受到民意沸騰。她說，罷免是人民意志的展現，反倒是以政黨之姿率先點名罷免立委的是國民黨，以罷制罷、完全不問專業，只要報復性罷免的就是國民黨。

    吳思瑤指出，媒體今天以斗大標題寫道，「國民黨要成立罷免指揮總部」，這不只是惡罷更是亂罷，完全就是政治手段，並且以報復性出發。她也提到，自己出身幕僚，努力栽培年輕世代投入政治工作，國民黨把她當成頭號戰犯就算了，還鎖定她的子弟兵新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿，「這不是亂罷，什麼是亂罷？這就是國民黨。」

    蔡易餘表示，國民黨若要發動罷免38席區域立委，就依照憲法權利發動倒閣，總統可以解散國會，大家一起來重選，民進黨38席全數奉陪，願意跟國民黨再來重選；他也說，藍白有62席，只要發動倒閣就可以達到罷免38席的目的，幹嘛要繞一大圈？

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