退警所得替代率上限提高至8成 侯友宜表態支持

警察出身的新北市長侯友宜（左）表態支持「警察人員人事條例」修正案。（記者賴筱桐攝）

2025/01/08 12:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院會昨天審查通過「警察人員人事條例」修正案，將警察退休所得替代率上限提高至80%。警察出身的新北市長侯友宜今天表示，警察是高壓力、高危險的工作，希望退休時獲得政府更多照顧，他支持該法案修正。

侯友宜在市政會議表示，新北市有8000名警察，消防員約2600人，警、消人員用一生守護人民的生命財產安全，工作環境充滿高壓力、高危險，還要輪班值勤，與其他公務員不一樣，所以希望退休時，國家和政府能夠多給予照顧。

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侯友宜說，除了近年警專、警察大學報考人數減少，投入公務體系的人員也大幅減少，往往報名人數比缺額少很多，希望有關單位思考公教人員退撫年金制度修正，網羅更優秀、有能力的人從事公職並發揮所長，讓國家建設持續往前走。

警察局長廖訓誠表示，修法後是否為現職人員帶來一波退休潮，需要再觀察，不過，所得替代率80%的計算方式是從現在開始逐年增加，而不是現在就能拿到80%，以現況來講，對於已經退休的人員較有利，但是也許很多同仁不了解，將加強說明、溝通。

消防局長陳崇岳說，修法後的衝擊要從人力退休和人力補充2面向來看，目前外勤59歲、內勤65歲退休，2023年中央對於消防員的勤休制度有限制，依照消防署規定，消防人員工作24小時、休息48小時，因此現階段對退休人力衝擊不大。

在人力補充方面，陳崇岳表示，新北市消防人員有2500多人，但預算員額為2716人，服務的市民比例是1比1600多人，如果消防署招生順利，每年警專400人、特考班1000人，預估近2、3年內新北市每年將有200至300人進用，屆時消防員服務的市民比例會下降到1比1300多人，減輕負擔。

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