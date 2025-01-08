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    「臺南本土種」發刊 民進黨南市黨部盼扎根本土凝聚歸屬感

    民進黨台南市黨部主委郭國文（右）與執行長谷暮．哈就（左）展示新創刊的「臺灣本土種」。（記者蔡文居攝）

    民進黨台南市黨部主委郭國文（右）與執行長谷暮．哈就（左）展示新創刊的「臺灣本土種」。（記者蔡文居攝）

    2025/01/08 12:50

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部今天發表「臺南本土種」宣言，希望在多元文化的社會氛圍中，與大家一起構築對於民主自由的認同感，並公開聯名刊物 「臺南本土種」，用更有溫度的紙本印刷，更有深度的文字敘述，發掘台南生活中的人事物，希望開拓民主首都的廣度，讓所有人能夠來到台南，扎根本土，凝聚歸屬感。

    民進黨市黨部主委郭國文表示，台灣是一個海洋國家，民主自由的空氣已經成為呼吸的日常時。台南作為一個民主首都，盼讓更多人一起來參與，用多元、中立、在地的角度，發掘更多人，願意在這片土地，出芽、釘根、生湠！所以用「台南」、「本土」、「種籽」，結合在一起，找出更多人一起來實作，讓名詞變成動詞，讓動詞變成現在進行式。

    郭國文說，在這個影音當道的時代，他們仍嘗試用紙本刊物介紹台南。由於文化扎根工程也是黨部公益化具體工作的一環，希望訴諸文字，拋磚引玉，用更多不同的語言，讓更多人、事、物，都能夠以台南本土種的概念，躍然紙上。他們仍相信文字有溫度，盼用不同的方式，產生共鳴，進一步讓大家都可以投入公共事務。

    市黨部執行長谷暮．哈就則說明在製作刊物的過程中，不僅探訪台南的平埔部落，也從台灣最西邊的海岸，跟大家一起找尋移民社會的足跡，看到更多秘境景色。透過較為生活化的方式，未來也希望更多人能夠一起來投稿。刊物每期發行500本，將分送給黨公職、台派店家及青年團體，基於經費有限，希望未來1年至少發行2至3次。

    「臺南本土種」刊物探訪台南的平埔部落，也從台灣最西邊的海岸，跟大家一起找尋移民社會的足跡，看到更多秘境景色。（記者蔡文居攝）

    「臺南本土種」刊物探訪台南的平埔部落，也從台灣最西邊的海岸，跟大家一起找尋移民社會的足跡，看到更多秘境景色。（記者蔡文居攝）

    「臺南本土種」刊物共發行500本， 將分送給黨公職、台派店家及青年團體，也歡迎大家一起來投稿。（記者蔡文居攝）

    「臺南本土種」刊物共發行500本， 將分送給黨公職、台派店家及青年團體，也歡迎大家一起來投稿。（記者蔡文居攝）

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