立院三讀外役監條例修正案 放寬遴選資格

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，宣布「外役監條例修正案」三讀通過。（記者田裕華攝）

2025/01/07 17:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（7）日三讀通過「外役監條例修正案」，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬，包括把其中一款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」等，以利受刑人於服刑期間，即得以逐步適應社會生活。

現行「外役監條例」第4條第1項規定，外役監受刑人，應由法務部矯正署就各監獄受刑人中，合於3款規定者遴選之。包括受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2；有悛悔實據且1年內符合陳報假釋法定刑期；在監行狀善良、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞。

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國民黨立委陳玉珍提案指出，外役監設立的目的，是在使受刑人得逐步適應社會生活，但「外役監條例第4條」於2023年7月31日修正施行後，因積極遴選條件過於嚴格，以致合乎此要件的受刑人大量減少。這不僅導致監所人滿為患，也有礙受刑人得逐步適應社會生活，因此她提案修法，適度放寬遴選積極資格。

三讀通過條文，將外役監條例第4條第1項的第1、第2款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」、「有悛悔實據且3年內符合陳報假釋法定刑期」。

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