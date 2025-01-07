立法院加高圍牆鐵絲網 學者陳俐甫：下一步是不是要通電

立法院總務處今（7日）在青島東路側施工，以鐵網加高立法院圍牆。（記者李文馨攝）

2025/01/07 17:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委挾人數優勢，今天在立法院三讀通過「警察人員人事條例第35條條文」修正案，將警察、消防人員的退休所得替代率一舉調高至80%。同一時間，立法院也派人施工，加高圍牆鐵絲網的高度；學者痛批，此舉是「心裡有鬼」，圍牆加高就不用擔心民眾闖入，藍白將繼續拒絕溝通，鐵了心強硬過任何他們想要通過的法案，當人民有更大抗議集結，立法院長韓國瑜是不是要交代秘書處在鐵絲網通電。

三讀通過的「警察人員人事條例」修正案，將警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限從75%提高至80%，且適用對象包括已於本修正條文施行前退休者。

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台灣教授協會會長陳俐甫今日受訪表示，軍公教向來是國民黨鐵票，雖然公教人員近年對國民黨很失望，但國民黨對年長的軍公教族群仍然很有影響力，一些高階警官、高階事務官都是效忠藍營，國民黨透過修法調高所得替代率，是要將這些人重新「團結」回來，這比召喚年輕人更快。

陳俐甫指出，這種修法將造成幾項風險，在財政方面，有人示警以後將造成退撫基金破產，不過因為還能舉債，研判國民黨後續可能會修「公共債務法」，再擴大舉債空間，直接債留子孫。

「勞動不分貴賤，難道當官的比較大！」陳俐甫批評，這是把年輕人未來的幸福，後代子孫的未來拿去揮霍，獨厚特定職業的退休公務員，以後年輕警消人員可能需要繳更多，這是非常缺德行為。

陳俐甫質疑，難道勞工比較下賤嗎？這種修法是讓公務員變成「特權階級」，公教退休金與勞保能領到比例越來越懸殊。這種修法是摧毀「職業無貴賤」精神，也違反平等原則，警消人員月退可以拿比較多，若要這樣做，在「護國神山」台積電工作的，所得替代率為何不能調高成90%。

陳俐甫強調，所有人出生都是沒有工作的，老年退休後也應該平等，因為沒有工作的時候，對社會是沒有貢獻的，只針對少數幾個職業調高所得替代率，已經違背平等精神。

據分析，國民黨主張警察、消防員工作辛苦，所以要調高所得替代率，但辛苦是因為員額沒有滿編，改善之道應是擴編警消人事預算，或提高工作、勤務加給。政府可多增補人力，使工作不要太繁重，而不是修法調高所得替代率，還要等退休才可以領更多，現役的仍一個人當好幾個人用。

陳俐甫批評，立院增加圍牆的高度，反映出國民黨「心裡有鬼」，知道所做的事是錯的，害怕引發社會強烈反彈，就把立法院弄得跟高牆大院一樣。加高就不用擔心民眾闖入，以後可以鐵了心硬過他們想要的法案，當人民有更大抗議集結，可以預期立法院長韓國瑜可能會交代秘書處，不僅要加高圍牆，還可能在鐵絲網通電。

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