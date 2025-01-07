立委王定宇揭「海馬斯」真面目 國防部：照片合乎規定

立法院外交及國防委員會6日前往國軍部隊駐地考察，民進黨籍召委王定宇在社群平台上貼出合照，讓陸軍新型砲兵裝備M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統首次「真尊」亮相。（擷自臉書）

2025/01/07 17:38

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨（6）赴前往國軍部隊駐地考察，民進黨籍召委王定宇在社群平台上貼出合照，讓陸軍新型砲兵裝備M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統首次「真尊」亮相。對此，國防部發言人孫立方少將今（7）下午於台中清泉崗基地受訪時表示，該照片所披露的內容合乎一般保護規定，目前國軍進入接裝高峰期，整體接裝程序穩健進行中，會按照既定計畫與期程讓新裝逐漸成為我國軍完整戰力。

立法院外交及國防委員會昨在王定宇領銜及陸軍參謀長陳建義中將等人陪同下，前往國軍部隊駐地，考察陸軍新型砲兵裝備「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統接裝情形，了解部隊需求的同時，也向接裝的官士兵表達慰勞與致敬之意。王定宇事後在臉書發布考察一行合照，也同時披露海馬斯廬山真面目，引發外界好奇。

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對此，孫立方今下午於國防部春巡演練邀訪行程中受訪表示，該行程是立法院國防委員會所安排，照片所披露的內容基本上也符合一般保護規定。

孫立方指出，國軍目前進入新裝備接裝的高峰期，陸陸續續會有裝備進入部隊，而部隊層面如何按照既定計劃跟期程執行接裝訓練，讓新莊途徑成為國軍部隊非常完整戰力的一部分，是國軍非常重視的事情，目前整體接裝也依程序穩健執行中。

此前，王定宇稍早回應媒體提問表示，昨日考察行程中皆依規定將手機交出接受保管，相關照片是國防部拍攝提供。

國防部發言人孫立方受訪表示，王定宇所PO照片披露的內容合乎一般保護規定。（記者塗建榮攝）

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