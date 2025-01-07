徐巧芯稱念大學時「有挺時力的學生」 四叉貓秒抓包「裝嫩」

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/01/07 17:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕救國團青年活動中心等住宿場所，納管期限將屆，藍白今天（7日）立法院三讀通過《發展觀光條例》部分條文修正案，藍委徐巧芯事後在社群分享感想，提到自己大學時參加活動，都會選在救國團的劍潭青年活動中心，當時參加的人不分黨派，除了藍綠也有支持時代力量的。不過網紅「四叉貓」劉宇推算徐巧芯的年紀後，抓包在「裝嫩」！

國軍英雄館、救國團青年活動中心等實際經營旅館業務，卻不須進行相關旅館業登記，長年遭一般旅宿業者抗議不公。2015年立法院修正發展觀光條例，要求須在10年內向地方主管機關登記。該「落日條款」今年將屆期，國民黨立院黨團提案修法延長，為救國團大開後門，展延至2030年1月21日。有學者就跳出來批評，不符合旅館業規範的時代產物，因落日條款延長下去，這是最不妥當的修法，因為投資須回收成本，當業者知道5年後得落日，就不會去花錢更新設備，對消費者而言毫無保障。

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而徐巧芯事後在臉書發文，「今天很開心在歲末年終能夠通過《發展觀光條例》。讓青年劍潭團活動中心、香客大樓等，可以再有5年的時間去做轉型。為何這5年很重要？如果大家記得的話，疫情期間旅館行業都遭受了非常大的衝擊。我還記得我大學的時候，不分黨派，有支持國民黨、民進黨，以及當時支持時代力量的學生，他們每每辦活動時，都會選在劍潭青年活動中心，那裡住宿，辦活動的場地，那是大家的共同回憶。」

她接著說：「經過這段時光，可以清楚地感受到，救國團這個劍潭活動中心根本沒有所謂的意識形態，也根本沒有灌輸特定政黨色彩給我們的學生。反倒是有很多公民團體也好，學生也好，在劍潭的青年活動中心，可以享有比較便宜的住宿，可以辦活動，對所有的大學生來說都受益良多。今天我們長大成人了，減少參加了這些夜宿的活動，我們不可以剝奪下一代的學生享有跟我們一樣的這些活動回憶的權利。我很開心，能夠讓他們再延展5年，讓他們有機會來爭取，也希望讓更多的學生能夠有便宜的住宿，能夠舉辦豐富的活動！」

不過四叉貓看完徐巧芯的貼文後抓包說謊，「徐巧芯1989年11月18日出生，36歲，2012年6月畢業於國立政治大學。時代力量於2015年1月25日舉行創黨大會，巧芯姐，你讀大學的時候，還沒有時代力量……」。疑似是看到四叉貓的貼文，徐巧芯已將「記得我大學的時候」改成「記得我大學/研究所的時候」。

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