接見紐約中華公所訪團 蕭美琴：台灣民主為海外華人展現更好的路

副總統蕭美琴。（資料照，總統府提供）

2024/11/01 21:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（1）日下午接見「紐約中華公所回國訪問團」時表示，台灣擁抱民主價值，為海外所有華人展現一條更好的道路，未來將繼續深化與國際的連結，也期盼與僑領們持續守護中華民國精神與自由民主價值。

蕭美琴說，她曾住過紐約、在紐約念書，對於來自紐約的賓客們備感溫馨，也代表賴總統表達問候之意。她指出，紐約中華公所是美國地區傳統僑社最重要的指標性僑團之一，自1883年成立以來，歷經兩次世界大戰、中華民國建立、多次排華潮等歷史事件，在紐約僑界地位舉足輕重，立場堅定支持孫中山先生自由民主的建國理念，並支持國父創建的中華民國，對中華民國的支持與認同力度、對當地的僑務工作推動有深遠影響，貢獻卓著。

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蕭副總統提到，紐約中華公所積極辦理僑界元旦、雙十國慶升旗典禮、遊行等愛國活動，更是令人感動。除了感謝紐約中華公所長期以來堅定支持中華民國，也誠摯期許各位僑界先進秉持自由民主的普世價值共同努力，在海外持續作為我們的後盾。

她認為，因應地緣政治變化，中華民國必須要提升國家的實力及經濟韌性。在全球供應鏈重組過程中，掌握時機，持續壯大科技和經濟，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」。近年來，台灣半導體憑藉卓越製程技術及大規模生產力，位居世界領先地位，也與各國科技產業加深互動和合作，目標是要讓台灣與世界連結，成為世界進步發展的重要力量。

蕭美琴指出，過去一年，台灣在許多領域的表現也獲得國際重視，在各種國際機構對競爭力、自由度、經濟發展、民主指數等排名中，皆名列前茅。這些都是海內外全體國人努力的成果，讓台灣不只是在經濟方面進步，更在自由、民主、人權、法治的成就上，也受到國際矚目。台灣擁抱民主價值已經為海外所有華人展現一條更好的道路；相信也是長期旅居美國的華人界共同追求的理想與目標，未來我們要繼續深化與國際的連結。

她並提到，台灣作為世界負責任的一員，在許多國際議題上積極尋求與國際合作的機會，包含氣候變遷、全球供應鏈、人道援助等政府良善治理的議題。雖然面臨中國共產黨的政治分化、軍事威嚇、外交打壓和經濟杯葛等各種手段，我們依然努力維護國家主權及尊嚴，帶領國家走向世界。

蕭副總統說，政府長期以來重視海外僑胞，更珍惜大家與中華民國的歷史情感，僑領們不僅是僑社重要菁英，也在美國主流社會多所貢獻，期盼大家在海外持續為國家的未來貢獻心力。

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