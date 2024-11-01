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    康芮重創北市路樹 工務局：力拚今天完成主要道路清理

    康芮造成北市許多路樹倒塌，1日上午尚未清除完畢。（記者甘孟霖攝）

    康芮造成北市許多路樹倒塌，1日上午尚未清除完畢。（記者甘孟霖攝）

    2024/11/01 20:59

    〔記者甘孟霖／台北報導〕康芮來襲重創台北市，災害應變中心截至今（1日）傍晚5點20分共接獲4486件災情，路樹倒塌為最大宗，工務局表示，已完成1761件樹木災情清理復原，預計下週五恢復全市市容；環保局表示，已完成約8成主、次要道路的復舊清潔，明天將持續動員4千名清潔隊員，全力恢復市容。

    工務局指出，康芮颱風造成台北市嚴重樹木災情，工務局與環保局、消防局進行聯合救災，國軍也投入人力協助路樹清運，今天主要著力於市區主要道路復原目標，若樹木倒伏影響到交通或產生壓車、民生用電停電、民眾因樹木受困或受傷等情事，仍會優先派工處理，後續將轉往次要道路及綠地、公園推進，預定下週五恢復全市市容。

    工務局說明，台北市為盆地地形，因颱風強勁環流順著盆地灌入，形成更強風力，截至今傍晚共接獲樹損2729件、民生及基礎設施災情709件、建物毀損502件、廣告招牌災情504件、積淹水19件、土石災情32件等。風災期間，工務局已動員4926人次全力排除。

    此外，水利工程處今傍晚6點已將所有疏散門都開啟，接下來全力展開河濱公園復舊，已搶通主要交通通道和主要自行車道，不過河濱公園低水護岸及園區內部分人行道、支線自行車道仍有雜枝、淤泥及落葉，提醒民眾至河濱須注意安全。

    康芮造成北市許多路樹倒塌，1日上午尚未清除完畢。（記者甘孟霖攝）

    康芮造成北市許多路樹倒塌，1日上午尚未清除完畢。（記者甘孟霖攝）

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