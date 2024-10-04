美軍火商惡意抬價 顧立雄：我們會全數討回來

國防部長顧立雄受訪。（記者方賓照攝）

2024/10/04 10:35

〔記者林哲遠／台北報導〕美國軍火商「雷神公司」被美國國防部調查出涉嫌高報售價，造成包含台灣在內等盟邦受害，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，不當得利將全數返還我方。對此，國防部長顧立雄今日在立院受訪時強調，我方會全數獲得該有的償還，「我們會全數討回來。」

顧立雄表示，此案是美方主動調查、主動告知，美方不管跟哪國家做軍售，本身都有防弊措施，所以主動告知我方之後，也說明在司法程序之後，會將不當款項全數還還給我們，這樣的防弊措施足以彰顯軍售機制還是有保障的。

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顧立雄指出，媒體第一時間披露時一直在強調國防部被當「盤子」、「凱子」的說法，才會認為此說法是疑美論的認知作戰，也與實情不符，國防部才會這麼說明。

他強調，台美雙方在這個部分一直密切保持聯繫，相關的細節還在最後的程序中，但我方會全數獲得該有的償還，「我們會全數討回來。」

至於金額多少，顧立雄坦言，細節的部分他就不多做討論，由於這跟其他的國家一起做的案子，我方會跟其他國家一起比較，該案後來發現浮報的部分，不是只有牽涉到我國，還有其他好幾個國家，總金額不只牽涉我國。

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