為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

美軍火商惡意抬價 顧立雄：我們會全數討回來

國防部長顧立雄受訪。（記者方賓照攝）

國防部長顧立雄受訪。（記者方賓照攝）

2024/10/04 10:35

〔記者林哲遠／台北報導〕美國軍火商「雷神公司」被美國國防部調查出涉嫌高報售價，造成包含台灣在內等盟邦受害，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，不當得利將全數返還我方。對此，國防部長顧立雄今日在立院受訪時強調，我方會全數獲得該有的償還，「我們會全數討回來。」

顧立雄表示，此案是美方主動調查、主動告知，美方不管跟哪國家做軍售，本身都有防弊措施，所以主動告知我方之後，也說明在司法程序之後，會將不當款項全數還還給我們，這樣的防弊措施足以彰顯軍售機制還是有保障的。

顧立雄指出，媒體第一時間披露時一直在強調國防部被當「盤子」、「凱子」的說法，才會認為此說法是疑美論的認知作戰，也與實情不符，國防部才會這麼說明。

他強調，台美雙方在這個部分一直密切保持聯繫，相關的細節還在最後的程序中，但我方會全數獲得該有的償還，「我們會全數討回來。」

至於金額多少，顧立雄坦言，細節的部分他就不多做討論，由於這跟其他的國家一起做的案子，我方會跟其他國家一起比較，該案後來發現浮報的部分，不是只有牽涉到我國，還有其他好幾個國家，總金額不只牽涉我國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美軍火商雷神高報價格 王鴻薇：台灣不能變「盤子」
2024/10/03 11:55

美軍火商雷神高報價格 王鴻薇：台灣不能變「盤子」
美售我拖式2B飛彈 年底前全數交貨
2024/06/18 05:30

美售我拖式2B飛彈 年底前全數交貨
impression

新北全線房市看俏 卡位增漲潛力熱門夯區趁現在
美國對台軍售交付延宕 國防部：成立老虎小組負責管制
2024/05/06 09:29

美國對台軍售交付延宕 國防部：成立老虎小組負責管制
美軍火商惡意抬價 卓揆：盼負擔能合理
2024/10/04 09:50

美軍火商惡意抬價 卓揆：盼負擔能合理
五角大廈公告FMS合約 雷神將支援台灣F-16延壽計畫
2024/04/25 11:13

五角大廈公告FMS合約 雷神將支援台灣F-16延壽計畫
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播