山陀兒肆虐暴雨襲台 藍委許宇甄促速開全國治水會議檢討

國民黨立委許宇甄指出，總統賴清德應立即請行政院召開全國治水會議。（資料照）

2024/10/04 10:06

〔記者林欣漢／台北報導〕颱風山陀兒襲台帶來極強風和豪大雨，國民黨立委許宇甄今日於立法院國是論壇指出，總統賴清德應立即請行政院召開全國治水會議，全面檢視全台易淹水地區的治水情況，重新審視全台各地的治水需求，並由中央政府編列預算協助改善，以降低淹水可能帶來的危害。

許宇甄表示，中央政府20多年來，已編列超過1兆1000億元預算治水，但治水成效在每次豪大雨後都會受到民眾質疑。此次山陀兒颱風在台灣南部滯留多天，還未登陸，高雄、台南已連放3天假，高雄市許多行政區出現淹水情況，還有民眾家中的屋頂被吹翻，車輛泡在水中，超過15萬戶停電、20萬戶家庭無水可用，高雄美術館附近的豪宅區道路，更是重現7月凱米颱風來襲被黃泥水淹沒的景象。再次讓南部治水破功問題浮現。

請繼續往下閱讀...

許宇甄指出，山陀兒颱風從南方登陸，屏東、高雄、台南防颱準備不足導致淹水情形再現，尤其高雄大排再度出現溢堤情況，路面再次淹大水，居民紛紛抱怨，最近這兩次颱風來襲，高雄市雖然雨大，但是大排的排水功能卻沒有發揮作用，質疑大排有許多垃圾淤積堵塞，排水孔甚至長出樹木，導致排水不良，一遇豪雨就容易溢堤，盼有關單位能重視儘速清理，卻未見高雄市有具體作為，民眾抱怨連連。

許宇甄說，台灣是一個島國，生態系統和人口密集的城市地區對氣候變遷特別敏感，研究顯示，台灣總降雨量並沒有明顯變化，但降雨強度卻隨著全球暖化增加30％，呼籲賴清德總統立即請行政院召開全國治水會議，全面檢視全台易淹水地區的治水情況，重新審視全台各地的治水需求，並由中央政府編列預算協助改善，以降低淹水可能帶來的危害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法