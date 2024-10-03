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首頁　>　政治

美軍火商雷神高報價格 王鴻薇：台灣不能變「盤子」

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

2024/10/03 11:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國軍火商「雷神公司」被美國國防部調查出涉嫌高報售價，造成盟邦損失，受害者也包含台灣。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，賴清德政府竟不敢吭聲，但對美軍購不是納稅人的錢嗎？不該向社會大眾說清楚嗎？台灣不能當凱子又當盤子。

王鴻薇表示，雖然台灣已經得到美國國防部的承諾，會把我們的不當損失返還給台灣，但這個事件發生之後，政府竟然裝聾作啞，當媒體披露的時候，我國國防部竟然說這是被認知作戰，操作疑美論，「這種說法實在是非常奇怪」。

王鴻薇表示，難道我們所有對美的軍購，不是用納稅人的錢嗎？納稅人沒有知的權利嗎？當我們發生被高報軍售價格而得到損失的時候，是不是應該對社會大眾來說明清楚呢？

王鴻薇表示，媒體報導甚至提到雷神公司有涉嫌官商勾結和洗錢，台灣的國防部難道不應該對外說明？我們對美採購這麼多軍購，除了變成凱子也要變成盤子嗎？難道我們今天被人家高報價格都不吭不聲，難道台灣變成小媳婦嗎？

王鴻薇表示，賴清德總統和賴清德政府政府以及國防部的態度真的非常奇怪，在野黨支持對美軍購，但為什麼發生這樣的弊案政府卻避而不談、不敢吭聲？她要鄭重告訴賴清德政府，對美維持良好的盟邦關係，但不能變成「細漢」，也不能變成小媳婦。

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