老屋容積認定放寬 立院法制局：容積獎勵宜有落日條款

立法院法制局建議，實施容積率管制前已申請或領有建造執照的合法建築物，宜一併納入獎勵範圍，惟容積獎勵應考量都市容受率，宜於都市計畫通盤檢討控管容積總量。（資料照）

2024/09/29 12:38

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會明日將審查擴大都更適用範圍的「都市更新條例第65條條文修正草案」，根據行政院草案版本，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬為已申請建照的合法建築物、都市更新事業計畫於修正施行前已擬訂報核者，也可適用，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建物、約27萬戶受惠。

立法院法制局建議，實施容積率管制前已申請或領有建造執照的合法建築物，宜一併納入獎勵範圍，惟容積獎勵應考量都市容受率，宜於都市計畫通盤檢討控管容積總量。另外，實施容積管制前的合法建築物，其容積獎勵宜有落日條款，以加速老屋更新案件推動。

請繼續往下閱讀...

行政院院會7月11日通過「都市更新條例」第65條修正草案，函請立法院審議。內政部表示，這次修法考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築是適用921大地震前的耐震設計規定，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地也可適用。預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。

另外，法制局也建議，1999年921大地震前興建或已申請、已領有建造執照的合法建築物，5年後於2029年已屆滿30年，此類建築物有耐震不足之疑慮，再加上都更案件的整合期間較長，建議其獎勵期間為15年，容積獎勵的申請期限至2039年底止，以加速案件推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法