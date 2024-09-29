為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

老屋容積認定放寬 立院法制局：容積獎勵宜有落日條款

立法院法制局建議，實施容積率管制前已申請或領有建造執照的合法建築物，宜一併納入獎勵範圍，惟容積獎勵應考量都市容受率，宜於都市計畫通盤檢討控管容積總量。（資料照）

立法院法制局建議，實施容積率管制前已申請或領有建造執照的合法建築物，宜一併納入獎勵範圍，惟容積獎勵應考量都市容受率，宜於都市計畫通盤檢討控管容積總量。（資料照）

2024/09/29 12:38

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會明日將審查擴大都更適用範圍的「都市更新條例第65條條文修正草案」，根據行政院草案版本，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬為已申請建照的合法建築物、都市更新事業計畫於修正施行前已擬訂報核者，也可適用，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建物、約27萬戶受惠。

立法院法制局建議，實施容積率管制前已申請或領有建造執照的合法建築物，宜一併納入獎勵範圍，惟容積獎勵應考量都市容受率，宜於都市計畫通盤檢討控管容積總量。另外，實施容積管制前的合法建築物，其容積獎勵宜有落日條款，以加速老屋更新案件推動。

行政院院會7月11日通過「都市更新條例」第65條修正草案，函請立法院審議。內政部表示，這次修法考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築是適用921大地震前的耐震設計規定，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地也可適用。預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。

另外，法制局也建議，1999年921大地震前興建或已申請、已領有建造執照的合法建築物，5年後於2029年已屆滿30年，此類建築物有耐震不足之疑慮，再加上都更案件的整合期間較長，建議其獎勵期間為15年，容積獎勵的申請期限至2039年底止，以加速案件推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
容積率之亂扯到台南 綠營議員蔡筱薇：竹篙湊菜刀刻意誤導抹黑
2024/09/24 14:05

容積率之亂扯到台南 綠營議員蔡筱薇：竹篙湊菜刀刻意誤導抹黑
藍白告發賴清德市長任內創容獎涉圖利 林俊憲：演戲也先找對舞台好不好？
2024/09/24 11:01

藍白告發賴清德市長任內創容獎涉圖利 林俊憲：演戲也先找對舞台好不好？
黃珊珊秀國土署公文護京華城容積 游淑慧揪1點打臉：看不懂公文膩？
2024/09/27 11:56

黃珊珊秀國土署公文護京華城容積 游淑慧揪1點打臉：看不懂公文膩？
黃珊珊搬法條主張給京華城20％容獎不違法 簡舒培PO北市府回文打臉
2024/09/26 13:52

黃珊珊搬法條主張給京華城20％容獎不違法 簡舒培PO北市府回文打臉
impression

宜雄盛筵 G08站350公尺 4房雙主臥2500萬起
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播